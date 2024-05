Srpski mediji oduševljeni potezom Baby Lasagne: 'Njegov razlog je za aplauz'

Potez Baby Lasagne koji je odbio vladinu nagradu od 50 tisuća eura i zatražio da se novac preusmjeri bolesnoj djeci vijest je dana ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj regiji. O Marku Purišiću piše i srpski Blic. "Baby Lasagna odbio 50.000 eura koje je dobio od države Hrvatske: Razlog je za aplauz", veliki je naslov u Blicu koji je prenio Markov status, u kojem traži da se 25.000 eura donira Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom 'Mladen Ćepulić, a 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb.

- Inače, popularnost hrvatskog pjevača Baby Lasagne je naglo narasla nakon nakon natjecanja na Euroviziji u Malmou gdje je osvojio 2. mjesto. Iako nije odnio pobjedu, a mnogi su to očekivali, popularnost mladog pjevača je sve veća. To dokazuju i koncerti koji su se rasprodali za nekoliko minuta, piše Blic.

Ovako Markov potez komentira ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić

- Zahvaljujem gospodinu Marku Purišiću na ovoj donaciji. Da je novac, koji mu je uplatila hrvatska Vlada, donirao u polovičnom iznosu i za Zavod za hematologiju pedijatrijske klinike KBC-a Zagreb. Posebno mi je to drago što nam donacija dolazi od trenutno najpopularnijeg Hrvata uopće i čovjeka koji je svojim nastupom na Eurosongu učinio silno za promidžbu cijele naše domovine. Još jedanput mu zahvaljujem, novac će biti upotrijebljen tamo gdje je on htio, a to je opremanje Zavoda za dječju hematologiju. Otvaramo ga koncem lipnja ili početkom srpnja i naravno da ćemo pozvati gospodina Purišića na otvorenje, kao i ostale donatore. Vjerujem da će našim mladim pacijentima, toj najranjivijoj skupini naših bolesnika, otpjevati svoju pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim' - rekao je za domaće medije.

Baby Lasagna svojim je nastupom na Euroviziji u švedskom Malmöu pomogao u promociji Hrvatske, a to je ovim potezom uočila i Vlada te pokazala koliko cijeni njegov angažman. Dodajmo Marko i njegov tim završili su drugoplasirani, što je najbolji rezultat u povijesti Hrvatske, a publika ih je prigrlila te nagradila s najviše bodova.

Purišiću je prvo pripremljen doček u Zagrebu, a sinoć i u rodnom Umagu. Tijekom srijede rasprodao je tri koncerta na zagrebačkoj Šalati. Prvi su to Markovi samostalni koncerti, a zakazani su za sredinu rujna. Ulaznice su se prodavale po cijeni od 25 eura, a one za prvi koncert nestale su u rekordnom vremenu. U samo četiri minute. Baby Lasagna najavio i nekoliko nastupa na raznim festivalima i manifestacijama, a već 25. svibnja publika će moći pjevati s njim na Sea star festivalu u Umagu. Marko je otkrio i da nakon koncerata u Hrvatskoj, koju su na rasporedu kroz ljeto, iduće godine planira i europsku turneju.

