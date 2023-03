Spomenka nije bila oduševljena Ljiljaninim jelom: 'Umak je bio kiseo, a meso malo neslano'

Večera kod Ljiljane Kučinić druga je ugostila protukandidate u ovotjednoj 'Večeri za 5 na selu'. U goste Ljiljani stigli su fizioterapeut Zlatko Stošić, referentica u računovodstvu Dragana Cindrić, medicinski tehničar David Kučinić i gerontodomaćica Spomenka Zajc. Ljiljana se vodila tradicijom i u pripravi svoje večere koristila se tradicionalnim namirnicama - srneći but, kompot od višanja, špek, mascarpone, krumpir i jaja. U odličnoj atmosferi je Ljiljana zaradila i ostvarila 39 bodova te je time trenutno drugoplasirana. Ekipa je pohvalila i jela i atmosferu te time nastavila u veselom tonu s prve večere.

Ljiljana je pripravu svoje večere započela glavnim jelom - 'Lovačkim pričama'. "Mislim da je tu sve rekla, to će biti srnetina na neki njezin način", izjavio je David o nazivu glavnog jela svoje majke. Zlatka je to odmah asociralo na hit Bolesne braće, a Dragana je izrazila nadu da će jelo biti ukusno. Ljiljana je objasnila da se radi o srnećem butu u umaku s roladom od kruha. Tijekom priprave večere otkrila je Ljiljana da ju je majka mnogočemu naučila kada je kuhinja u pitanju. Nakon priprave glavnog jela, Ljiljana se okrenula desertu kojem je nadjenula ime 'Bijeli san'. "Bijeli san me asocira na mascarpone", otkrila je Dragana, dok je Ljiljanin sin David otkrio da pojma nema što mama sprema. "Pojma nemam da vam iskreno kažem, nismo razgovarali, ona je meni natuknula neke stvari, ali ništa ne mogu zaključiti što bi to moglo biti", zaključio je. 'Bijeli san' zapravo je torta od višanja i mascarponea. Ispričala je Ljiljana tijekom priprave deserta i sve o svojoj neostvarenoj želji da postane učiteljica. "Ne treba žaliti, sad me život odveo u drugom smjeru, ja sam zadovoljna", zaključila je. Prilikom priprave deserta koristila je svoj domaći kompot od višnje. Posljednje čega se Ljiljana prihvatila bilo je predjelo kojem je nadjenula ime 'Tradicija na moderan način'. "Možda neki umak na neki moderan način s dodacima modernih začina?", zapitala se Spomenka. David je, pak, pretpostavio da se radi o jajima i špeku. "Punit ćemo krumpir, poslužit ćemo ga s domaćim proizvodima i košaricama od sira, napunjenim s domaćim ajvarom", objasnila je Ljiljana. Izvedba je to tradicionalnih polica na moderan način.

Dok se Ljiljana bavila posljednjim pripremama, ekipa je u kombiju pretpostavljala što ih čeka. "Tradicionalno na moderan način, tako je najavila", odgovorila je Dragana Spomenki kada se zapitala što će im Ljiljana poslužiti. "Ma da budu i police, bit će super kako sam gladan. Špek i police i ne treba ništa drugo", poručio je Zlatko. Nakon što je ekipa stigla, David se u sekundi od gosta pretvorio u domaćina pa je gostima uzeo kapute i uveo ih u večeru na kojoj je Ljiljana za aperitiv poslužila drenovu rakiju, višnjevac, orahovac i šljivovicu. "Gospođa Ljiljana je na dočeku bila smirena žena, baš je bila vesela, bila je sasvim ok", zaključila je Spomenka. Ekipe se najviše dojmila drenova rakija, a potom je na stol stiglo predjelo.

'Tradicija na moderan način' označila je krumpir s domaćim specijalitetima i košaricama od sira. "Lijepo je izgledalo", komplimentirala je Dragana izgled predjela. "S obzirom na to da je, kako je naglašeno, bilo tradicionalno, ali i moderno, baš sam pod dojmom još, jako fino i ljuto po mojoj mjeri", zaključio je Zlatko. "Okus je bio super, domaća kobasica, šunka, bilo mi je jako fino", komentirala je večeru Spomenka.

Stiglo je potom i glavno jelo - 'Lovačke priče'. Srnetina u umaku izgledala je ekipi primamljivo izgledom, no Spomenki se sam okus baš i nije svidio. "Jako lijepo složeno, ali nešto s okusom mi nije pasalo", poručila je Spomenka. "Malo prekiselo, možda je bilo više vina", dodala je. Otkrila je Ljiljana na kraju da je kiselost došla od limuna. Glavno jelo pomalo je podijelilo ekipu pa je tako Dragani najbolji bio umak. "Iznenađen sam s njom, imam dojam kao da je na televiziji svaki mjesec", pohvalio je nakon glavnog jela David svoju majku. "Glavno jelo fantastično, divljač obožavam, umak je pasao, bio je kiselkasto-sladak i roladice od kruha možda čak i bolje nego neki njoki", zaključio je Zlatko.

Desert je posljednji stigao na stol - 'Bijeli san' dojmio se ekipe. "Desertom, dekoracijom jako sam zadovoljan, znači, to je Ljilja", rekao je David o desertu svoje majke. Složila se i Spomenka - "Baš je fino, topi se u ustima", poručila je. "Torta kao torta, ako mi je preslatka, ne valja. Ova mi je bila fina, pasala je kiselina od višnje, baš paše", otkrio je i Zlatko. Dragana se nauživala u kolaču. "Bio je jako dobar, lagan i iznenađujuć", zaključila je. Na kraju je ekipa dobila i poklone iznenađenja.

"Mama se potrudila i oslikala bočice, vjerujem da joj je to uzelo puno vremena. Domaći pekmez od aronije jedva čekam probati, ni ja ga nisam probao", zaključio je ponosni sin David, a potom zaključio večer svojim DJ nastupom tijekom kojeg je majci posvetio i pjesmu Tome Zdravkovića. Kandidati su se rasplesali tijekom iznenađenja, a potom su na red stigle i ocjene. Dragana, Zlatko i David Ljiljani su udijelili desetke, a Spomenka je spustila ocjenu te dala Ljiljani devetku. "Glavno jelo mi nešto nije odgovaralo, umak mi je bio kiseo, a meso malo neslano. Desert i predjelo bili su fantazija", objasnila je Spomenka.

U konačnici je Ljiljana za svoju večeru dobila 39 bodova te je trenutno drugoplasirana. Sjajne ocjene u 'Večeri za 5 na selu' su se nastavile, a hoće li trend slijediti i Dragana, pogledajte već sutra od 20.15 sati samo na RTL-u!

VIDEO Glumica podivljala zbog buke pa sa suprugom i kćeri uništavala imovinu, intervenirala je i policija