Splitska influencerica uživala je u nastupu poznatog DJ-a na Ultri, a onda joj je torta doletjela u lice

Na Ultra Europe Festivalu zabavljala se i splitska influencerica Ela Jerković. Ela je sa sobom ponijela transparent na kojem je pisalo 'Steve Aoki Cake Me'(Steve Aoki pogodi me tortom). Naime, to je inače legendarni potez poznatog DJ-a koji za vrijeme izvođenja svoje pjesme 'Cake Me', odabranog člana publike gađa tortom.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL 10.07.2022., Split - Zavrsni dan Ultra Europe Festivala. Na Parku mladezi zapoceo je treci i zadnji dan Ultra Europe Festivala. Nastup Dj-a Steve Aoki. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Steve je Eli ispunio želju i pogodio ju je tortom, a događaj su obilježili fotografi. Jerković je torte imala po licu i kosi, no čini se da ju to nije ni malo smetalo, jer je nastavila dalje veselo partijati i slikati se za Instagram.

Podsjetimo, treća i završna večer Ultra Europe festivala na splitskom Parku mladeži prošla je mirno s malim brojem ozlijeđenih i onih koji su trebali hitnu medicinsku pomoć.

Liječnici Hitne medicinske pomoći su intervenirali u 25 slučajeva kada su od njih pomoć zatražili partijaneri, a troje ih je završilo u splitskom KBC-u. "Od osobe prevezene u bolnicu dvije su bile intoksicirane, a jedna je zadobila traumu lica koju nismo mogli sanirati na mjestu događaja, pa je prebačen u KBC Split. Svi će se sudionici festivala svojim kućama vratiti bez značajnijih posljedica", kazao je za Hinu dr. Dubravko Šola.

Posla su zato imali vatrogasci koji su u 4.20 sati dobili dojavu da u Gundulićevoj ulici, u samom središtu grada, kod broja 2 gore četiri motocikla. Nakon gašenja vatre​ mjesto događaja osigurava policija, a tijekom jutra će se tamo obaviti očevid kako bi se utvrdilo zbog čega je izbio požar.​Policija je pak privela 63 osobe koje sumnjiče za zlouporabu opojne droge, dok su kod dvojice stranaca pronašli veću količinu droge​, pa su prijavljeni zbog preprodaje narkotika.

