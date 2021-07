Neno Belan: 'Nagrade nisu bitne koliko nastup na Prokurativama'

Grupa Cambi, TBF i ST Koke digli su Prokurative na noge i osvojili prvu nagradu publike na 61. Splitskom festivalu s pjesmom “Bambina mia”. Njima je pripala i nagrada novinara. Neno Belan bio je najbolji po ukusu stručnoga ocjenjivačkog suda za svoje “Zvijezde”. Dvije nagrade osvojila je i Lorena Bućan, onu za najbolju interpretaciju, ali i Srebrni val. Srebrnog galeba osvojio je Dražen Zečić za skladbu “Ako život opet priliku mi da”, dok su Brončani galeb dobili Tomislav Bralić i klapa Intrade za skladbu “Kada jednom odem”. Dvije nagrade osvojio je i Tedi Spalato sa svojim “Srcem u koroti” – Brončani val i nagradu za pjesmu s najboljim stihovima.

Najboljim debitantom ove godine proglašen je ToMa, koji se publici prvi predstavio s pjesmom “Zaboravljeni”, dok je najbolji aranžman imao Goran Karan s pjesmom “Baš me briga”. A nagradu za najizvođeniju pjesmu s prošlogodišnjeg festivala dobio je Marko Tolja i njegova skladba “O tebi ovisan”.

– Uvijek sam sretan kad nastupam na Splitskom festivalu jer sam dijete Splita, tu sam rođen i odrastao i zna se što ovaj Festival znači gradu Splitu tako da mi je uvijek velika čast, zadovoljstvo i sreća nastupati na toj pozornici. A pogotovo je lijepo kada je pjesma uspješna i dobije neku nagradu – kazao nam je Neno Belan. Međutim, ističe kako na festivale ne dolazi s ciljem primanja neke nagrade.

– To mi nije bitno, ali ako se već dogodi, zašto ne, onda sam samo dodatno sretan. Meni je najveća sreća ako tu pjesmu budem svirao za 10 godina i ako je publika bude pjevala – dodao je glazbenik kojemu je ovo već treći Zlatni val, a svoj prvi Zlatni galeb – prvu nagradu publike – primio je prošle godine za izvedbu “Čarobna stvar”.

– I jedna i druga nagrada imaju svoju težinu i značenje, a odlično je zapravo kada dobijem i jedno i drugo, što sam u ove dvije godine i uspio – kazao je Belan koji je najsretnijih zbog svojih suradnika.

– Meni to više nije toliko uzbuđenje kao što je to mladima koji su me pratili. Baš su mi bili slatki i dobri, oni su sad presretni i ledbe iznad zemlje. To je jedna sinergija dobrih i kvalitetnih ljudi – objasnio je uvijek veseli glazbenik koji je oduševljen veličinom ovogodišnjeg programa Festivala.

– Turizam ne treba biti samo sunce i more nego i ponuda treba biti šarolika i bogata jer je Split jak turistički centar u kojem ima puno i domaćih i stranaca i treba im nešto ponuditi. A što je ljepše od glazbe i plesa? – zaključuje.

Direktor festivala Tomislav Mrduljaš ponosno nam je kazao kako su ove godine odlučili napraviti velik iskorak s obzirom na situaciju s koronavirusom i publici dati razlog za veselje.

– Napravili smo nekoliko programa na različitim lokacijama u gradu i to je trajalo otprilike devet dana. Na različitim lokacijama su nastupali tako TBF, Cubismo, Nina Badrić na svoj rođendan...

No, tri tradicionalne večeri bile su, naravno, na Prokurativama. Prvu je večer bio koncert Doris Dragović.

– Na kraju su svi bili na nogama. Doris je stvarno jedinstvena, uspjela je tu svoju emociju prebaciti na ljude i svi su bili na nogama – komentirao nam je Mrduljaš. Druga večer bila je večer retrospektive ili “večer digniteta”, kako ju je nazvao Mrduljaš.

– Slavili smo naše velike autore koji su povezani sa Splitom, ili svojim stvaralačkim radom ili rođenjem. Bile su tu skladbe Zdenka Runjića, Jakova Gotovca, Ljube Stipišića i Ive Tijardovića. Po mojoj procjeni, ljudi su stvarno uživali i bila je to stvarno lijepa večer u kojoj smo predstavili četiri različita stila, četiri razdoblja. Zato se večer zvala “Kolone našega vrimena” – kazao je i dodao kako mu se čini da je virus, osim lošeg, donio i barem nešto dobro, a to su sve ove skladbe koje su izvođači skladali ostajući kući. Rezultat je 25 fenomenalnih pjesmama koje su oduševile splitsku publiku na finalnoj večeri Festivala.

– U svakom slučaju, vrlo sam zadovoljan odazivom, sve večeri bile su prepune. Mi smo rasprodali ulaznice već desetak dana unaprijed, no nismo mogli baš imati ni puno mjesta budući da smo se pridržavali svih epidemioloških mjera. Stvorio se i golem red pred ulazom, koji nikad nisam vidio u povijesti Festivala jer ljudi provjeravaju sve što treba provjeriti kako bi svi bili maksimalno sigurni – kazao je Mrduljaš i izrazio želju da se ovako veliki program nastavi i dogodine.

Osim nagrađenih nastupali su još i Ivan Ive Županović, Duje Stanišić, Dolores, Domenica, Ivica Sikirić, grupa Best, Antonia Dora Pleško, Boris Rogoznica, Ibrica Jusić, Ivo Perkušić, Alka Vuica, Alen Nižetić, Luka Basi i Ivana Kovač, Mladen Grdović, Giuliano i Mia Dimšić. Za subotnji show program pred proglašenje pobjednika bila je zadužena klapa HRM “Sveti Juraj” koja je publici priredila nastupe s pjesmama “Sve bi seke ljubile mornare”, “Ludo more”, “Kome bi šumilo”, i druge. Voditeljski trio i ove je večeri bio Doris Pinčić, Duško Ćurlić i Jelena Glišić.

