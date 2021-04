Snimka poznate glumice razbjesnjela Srbe! Ono što je rekla o Srbiji ne mogu joj oprostiti

Američka glumica Elizabeth Olsen (sestra poznatih blizanki Mary-Kate i Ashley Olsen) razbjesnila je Srbe snimkom starog intervjua koji se sada počeo širiti društvenim mrežama. Naime, Elizabeth je u njemu otkrila svoje mišljenje o Srbiji, a to njezinim stanovnicima nije najbolje sjelo. Između ostalog rekla je da "nema potrebe da itko ide u Srbiju" te da tamo "nema ništa izvorno jer zemlja postoji tek 13 godina".

Olsen je u Beogradu boravila neko vrijeme tijekom 2012. godine dok je snimala film 'In Secret'.

Njezine su izjave odmah prenijeli brojni mediji u susjedstvu, a ni korisnici Twittera nisu je štedjeli u komentarima.

pih koliko mi se zgadila wanda pic.twitter.com/maDhUhdmb6 — demi (@demistifikovan) April 4, 2021

Ovoj Elizabeth Olsen bi bolje bilo da krene negde na casove za glumu, da malo usavrsi taj talenat koji, ruku na srce, nikad nije ni bio na zavidnom nivou, umesto sto se ovako prosipa po tv-u i doprinosi anti-srpskoj propagandi.#ElizabethOlsen #WandaVision — Raven53 (@moviefanatic53) April 4, 2021

Obožavam činjenicu da je #ElizabethOlsen proslavila (tačnije stavila na mapu jebenog sveta) uloga #wandamaximoff koja je iz Srbije!

Ahahahahahahahahha koja ironija životaaaa qq majkooooo pic.twitter.com/rIccz4Pmaq — Philosopherfucker (@mrsholmes10) April 5, 2021

