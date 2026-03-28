Slavni glumac kontroverznom izjavom podijelio internet: 'Nijedan roditelj to ne bi trebao željeti'

Poznati glumac Will Ferrell prije nekoliko dana gostovao je u podcastu Harland Highway, čiji je domaćin komičar Harland Williams i izazvao pravu raspravu na društvenim mrežama. Will je, naime, pričao o tome kako svojoj djeci pokušava usaditi "vrijednost novca", piše LAD Bible.

Glumac, koji danas ima 58 godina i navodno bogatstvo od oko 160 milijuna dolara, mogao bi se smatrati tipičnim bogatim ocem čija su djeca odrasla sa zlatnom žlicom u ustima. No, sudeći prema njegovim posljednjim izjavama, stvarnost je, barem prema njegovim riječima, sasvim drukčija. Zvijezda filma "Step Brothers" ima trojicu sinova sa suprugom Vivecom Paulin, s kojom je u braku od kolovoza 2000. godine - Magnusa (22), Matthiasa (19) i Axela (16). Ferrell je i ranije govorio kako roditeljstvo shvaća s mnogo humora te da uživa neugodno iznenaditi svoju djecu. "Ako se ponašaju drsko, pojavim se na večeri u samo donjem rublju da ih upozorim", rekao je glumac za BANG Showbiz 2017. godine, prenosi People. Dodao je i kako mu roditeljstvo često nalikuje "na vođenje zatvora" jer "vlada potpuni kaos pa ni nema vremena za duge razgovore".

Tijekom nastupa u podcastu kod Williamsa, Ferrella su pitali smatra li se štedljivim čovjekom. Odgovorio je kako sebe vidi kao "prilično velikodušnog davatelja napojnica", ali i dodao, u šali ili ne, da "ne plaća stvari za svoju djecu".

"Moraju sami zaraditi... na primjer za hranu i odjeću", rekao je Ferrell. "Moraju se snaći, to je dio života. Ja sam se morao snaći. Kad idemo na obiteljsko putovanje, ja sjedim u prvoj klasi, a oni ne samo u ekonomskoj nego i na drugoj aviokompaniji. I još im namjestim da imaju što više presjedanja. Tako učim vrijednost novca."

Williams se iznenadio njegovim riječima, ali je zatim duhovito dodao da bi Ferrell uštedio još više novca kada bi "djecu stavio u pseće kaveze i poslao ih ispod aviona". "Možda ih i obučem u pseće kostime", našalio se Ferrell. "Vrući, znojni kostimi pasa. Sad smo na tragu nečemu!" Dvojica komičara zatim su nastavila improvizirati, zamišljajući i druge apsurdne načine kako "jeftinije" prevesti djecu, poput pričvršćivanja za "krovne nosače" na avionu. Williams ga je potom u šali upitao "mrzi li svoju djecu", a Ferrell je odgovorio: "Ne, volim ih, stvarno. Ali... znaš kako to ide."

Budući da su obojica poznati po svom specifičnom humoru, moglo bi se pretpostaviti da se cijeli razgovor vodio u šali. No, nakon što je snimka tog dijela intervjua postala viralna, društvene mreže su se podijelile. Jedan je korisnik na X-u (bivšem Twitteru) napisao: "Možeš djetetu izgraditi karakter i bez toga da se osjeća isključeno." Drugi je komentirao: "Užasno roditeljstvo, nijedan roditelj ne bi trebao željeti da mu dijete prolazi kroz iste teškoće kao on, pogotovo ako je bogat." Treći je dodao: "Zar nije svrha uspjeha u životu pomoći sljedećoj generaciji?"

Neki, pak, nisu mogli vjerovati da netko Ferrellove riječi shvaća ozbiljno. "Treba napomenuti da je taj urnebesni podcast gotovo nikad nije ozbiljan", napisao je jedan korisnik. "To su improvizirane komične dosjetke i zafrkancija između voditelja i gosta. Možda se i ovoga puta samo šalio." Drugi su se složili, pa su tako uslijedili komentari poput: "Zabrinjavajuće je koliko ljudi misli da je bio ozbiljan", i "Zaboravio sam da je Will originalni trol, haha." Jedan je dodao: "Ljudi, stvarno poslušajte pažljivo - nije bio ozbiljan, samo se šalio."