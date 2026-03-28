Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠTO VI MISLITE?

Slavni glumac kontroverznom izjavom podijelio internet: 'Nijedan roditelj to ne bi trebao željeti'

Will Ferrell
Foto: Profimedia
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
28.03.2026.
u 19:45

Tijekom nastupa u podcastu kod Williamsa, Ferrella su pitali smatra li se štedljivim čovjekom. Odgovorio je kako sebe vidi kao "prilično velikodušnog davatelja napojnica", ali i dodao, u šali ili ne, da "ne plaća stvari za svoju djecu". "Moraju sami zaraditi... na primjer za hranu i odjeću", rekao je Ferrell

Poznati glumac Will Ferrell prije nekoliko dana gostovao je u podcastu Harland Highway, čiji je domaćin komičar Harland Williams i izazvao pravu raspravu na društvenim mrežama. Will je, naime, pričao o tome kako svojoj djeci pokušava usaditi "vrijednost novca", piše LAD Bible. 

Glumac, koji danas ima 58 godina i navodno bogatstvo od oko 160 milijuna dolara, mogao bi se smatrati tipičnim bogatim ocem čija su djeca odrasla sa zlatnom žlicom u ustima. No, sudeći prema njegovim posljednjim izjavama, stvarnost je, barem prema njegovim riječima, sasvim drukčija. Zvijezda filma "Step Brothers" ima trojicu sinova sa suprugom Vivecom Paulin, s kojom je u braku od kolovoza 2000. godine - Magnusa (22), Matthiasa (19) i Axela (16). Ferrell je i ranije govorio kako roditeljstvo shvaća s mnogo humora te da uživa neugodno iznenaditi svoju djecu. "Ako se ponašaju drsko, pojavim se na večeri u samo donjem rublju da ih upozorim", rekao je glumac za BANG Showbiz 2017. godine, prenosi People. Dodao je i kako mu roditeljstvo često nalikuje "na vođenje zatvora" jer "vlada potpuni kaos pa ni nema vremena za duge razgovore".

Tijekom nastupa u podcastu kod Williamsa, Ferrella su pitali smatra li se štedljivim čovjekom. Odgovorio je kako sebe vidi kao "prilično velikodušnog davatelja napojnica", ali i dodao, u šali ili ne, da "ne plaća stvari za svoju djecu".
"Moraju sami zaraditi... na primjer za hranu i odjeću", rekao je Ferrell. "Moraju se snaći, to je dio života. Ja sam se morao snaći. Kad idemo na obiteljsko putovanje, ja sjedim u prvoj klasi, a oni ne samo u ekonomskoj nego i na drugoj aviokompaniji. I još im namjestim da imaju što više presjedanja. Tako učim vrijednost novca."

Williams se iznenadio njegovim riječima, ali je zatim duhovito dodao da bi Ferrell uštedio još više novca kada bi "djecu stavio u pseće kaveze i poslao ih ispod aviona". "Možda ih i obučem u pseće kostime", našalio se Ferrell. "Vrući, znojni kostimi pasa. Sad smo na tragu nečemu!" Dvojica komičara zatim su nastavila improvizirati, zamišljajući i druge apsurdne načine kako "jeftinije" prevesti djecu, poput pričvršćivanja za "krovne nosače" na avionu. Williams ga je potom u šali upitao "mrzi li svoju djecu", a Ferrell je odgovorio: "Ne, volim ih, stvarno. Ali... znaš kako to ide."

Budući da su obojica poznati po svom specifičnom humoru, moglo bi se pretpostaviti da se cijeli razgovor vodio u šali. No, nakon što je snimka tog dijela intervjua postala viralna, društvene mreže su se podijelile. Jedan je korisnik na X-u (bivšem Twitteru) napisao: "Možeš djetetu izgraditi karakter i bez toga da se osjeća isključeno." Drugi je komentirao: "Užasno roditeljstvo, nijedan roditelj ne bi trebao željeti da mu dijete prolazi kroz iste teškoće kao on, pogotovo ako je bogat." Treći je dodao: "Zar nije svrha uspjeha u životu pomoći sljedećoj generaciji?"

Neki, pak, nisu mogli vjerovati da netko Ferrellove riječi shvaća ozbiljno. "Treba napomenuti da je taj urnebesni podcast gotovo nikad nije ozbiljan", napisao je jedan korisnik. "To su improvizirane komične dosjetke i zafrkancija između voditelja i gosta. Možda se i ovoga puta samo šalio." Drugi su se složili, pa su tako uslijedili komentari poput: "Zabrinjavajuće je koliko ljudi misli da je bio ozbiljan", i "Zaboravio sam da je Will originalni trol, haha." Jedan je dodao: "Ljudi, stvarno poslušajte pažljivo - nije bio ozbiljan, samo se šalio."

Ključne riječi
showbiz podcast djeca Will Ferrell

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Anica Zubović
SJEĆATE LI JE SE?

Legendarna hrvatska pjevačica danas slavi 94. rođendan! Njene pjesme obilježile su domaće festivale

Počela je s obradama međimurskih narodnih pjesmama (Rožica sam bila). Pjevala je i dalmatinske narodne pjesme, ponekad u duetu s tada poznatom Vilmom Isler. U svijet zabavne glazbe lansirao ju je Nikica Kalogjera, koji ju je nagovorio da za Radio Zagreb snimi njegovu obradu pjesme - Negdje u dalekom svijetu (temu iz western filma Crvene podvezice), ta pjesma postala je veliki radio hit pedesetih godina

Zagreb: Urednica i voditeljica Tončica Čeljuska
SJEĆATE LI SE?

VIDEO Tončica Čeljuska prisjetila se čuvene anegdote koja je završila i u showu 'Ellen': 'Mislila sam da režiser ne snima'

Riječ je o poznatoj sceni iz emisije "Studio 4" 2015. godine, u kojoj su gostovali Ljubo Jurčić i Ivan Šuker. Dok je Ivan Šuker govorio o financijama, stolac je popustio pod njim, što je zabilježeno kamerom. Iako se Tončica Čeljuska jedva suzdržala od smijeha, Ivan Šuker je ostao profesionalan i nastavio emisiju kao da se ništa nije dogodilo, komentirajući da mu to nije prvi put

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!