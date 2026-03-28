Olimpijci uz djecu: Na Jarunu predstavljen projekt koji sport čini dostupnim svima

Uprostorijama Veslačkog saveza Zagreba na Jarunu službeno predstavljen projekt „Veslajmo zajedno – škola plivanja i veslanja za djecu i mlade“. Događanje, koje je okupilo brojne mlade polaznike i njihove roditelje, označilo je početak dvogodišnjeg programa sufinanciranog sredstvima Europske unije iz programa ESF+ u iznosu od čak 98 posto.

Projekt provodi Hrvatski akademski veslački klub Mladost u partnerstvu s Veslačkim savezom Zagreba, u suradnji s HAŠK Mladost i Hrvatskim akademskim plivačkim klubom Mladost. Cilj projekta je sustavno uključivanje djece i mladih u dobi od 10 do 17 godina koji su u riziku od socijalne isključenosti u strukturirane sportske aktivnosti.

- Veslanje nam je dalo disciplinu, upornost i osjećaj zajedništva koji nas prati cijeli život. Kroz ovaj projekt naš klub želi tu istu strast prenijeti na djecu kojoj je sport možda bio nedostupan. Sport nije samo natjecanje, to je škola života koja gradi karakter i uči nas kako se nositi s izazovima - rekao je proslavljeni olimpijac Martin Sinković, dok je Valent Sinković dodao:

- Ponosni smo što smo dio ove inicijative. Svako dijete, bez obzira na životne okolnosti, zaslužuje priliku osjetiti čaroliju sporta na vodi. Vidjeti osmijehe na licima ove djece danas na Jarunu najbolji je dokaz da smo na pravom putu.

Olimpijci Patrik i Anton Lončarić naglasili su “Veslanje je sport koji te uči da nikada ne odustaješ, čak i kada je najteže. Drago nam je što kroz ovaj projekt možemo motivirati mlade da se pokrenu i otkriju svoje potencijale.

Predsjednik HAVK Mladost, Marko Mijat, istaknuo je važnost kluba u zajednici:

- Kao klub s iznimno dugom tradicijom, naša je misija ne samo stvarati vrhunske sportaše, već i biti aktivan sudionik u poboljšanju kvalitete života u našoj zajednici. Ovaj projekt nam omogućuje da otvorimo vrata veslačkog sporta djeci iz obitelji u riziku socijalne isključenosti, primjerice višečlanih ili jednoroditeljskih obitelji, te im omogućimo uvjete za rast i razvoj kroz sport.

Predsjednik Veslačkog saveza Zagreba, Mićo Ljubenko, osvrnuo se na sustavnu podršku:

- Partnerstvo Saveza i klubova ključno je za realizaciju ovako kompleksnih programa. Zahvaljujući ESF+ sredstvima, osigurali smo da sve aktivnosti – od škole plivanja do treninga na vodi – budu potpuno besplatne za sudionike. Ovo je ulaganje u budućnost koje će imati dugoročne pozitivne učinke na socijalnu koheziju mladih u Zagrebu.

Tijekom 24 mjeseca, polaznici će sudjelovati u četiri sportska programa: školi plivanja, školi veslanja (za djecu od 10 do 12 godina), treningu veslanja na suhom te učenju tehnike na vodi i radu s čamcima. Uz sportski dio, projekt obuhvaća i sedam edukativnih radionica za djecu i mlade vezanih uz veslački i plivački sport.

Program je u potpunosti besplatan za sudionike, a namijenjen je djeci iz obitelji s troje ili više djece, djeci iz jednoroditeljskih i samohranih obitelji, djeci nezaposlenih roditelja te djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.