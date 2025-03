Slavni glumac i voditelj otkrio zašto s 30 godina mlađim mužem ne izlazi često u javnost

Britanski glumac, komičar i voditelj Stephen Fry (67) nedavno je u emisiji The Jonathan Ross Show otkrio detalje o svom braku s 30 godina mlađim komičarom Elliottom Spencerom (37), te objasnio zašto ih se rijetko može vidjeti zajedno u javnosti. Par, koji je u braku već deset godina, preferira miran život daleko od svjetala reflektora Hollywooda.

Fry, trenutno voditelj britanske verzije popularnog američkog kviza Jeopardy!, ispričao je kako je upravo njegova ljubav prema tom kvizu dovela do angažmana. Tijekom razgovora s američkim agentom u emisiji The Morning Show, Fry je spomenuo da on i njegov suprug ne posjećuju često holivudske zabave. Umjesto toga, uživaju u ranoj večeri, gledanju Jeopardy!-a i odlasku na spavanje. Ta je izjava, naizgled nevažna, pokrenula lanac događaja koji su rezultirali Fryevim angažmanom na ITV-u. U intervjuu s Jonathanom Rossom, Fry je naglasio da on i Elliott izbjegavaju glamurozne događaje, što objašnjava zašto nisu fotografirani zajedno u javnosti već šest godina. Umjesto toga, par njeguje svoju vezu u privatnosti svog doma u Los Angelesu.

Elliott Spencer je u ranijim intervjuima istaknuo da je humor ključan element njihove veze: "Smijemo se cijelo vrijeme. Humor je ono što nas veže. Mislim da nas je to i spojilo." Spencer je također izjavio: "Stephen je ljubav mog života, svjetlo mog života."

Njihova veza započela je 2014. godine, a vjenčali su se 2015. u Londonu, uz prisustvo malog kipa Oscara Wildea. Spencer, koji je prije objave veze bio poznat kao "Mr. E", bio je Fryeva najveća podrška tijekom borbe s agresivnim rakom prostate 2018. godine, kada je glumac podvrgnut operaciji uklanjanja prostate. Fry je tada javno pohvalio Elliotta i njihove prijatelje na nesebičnoj podršci.

Fry i Spencer su se više puta osvrnuli na kritike vezane uz njihovu razliku u godinama. Fry je u šali rekao da zaboravlja tko je mlađi, dok je Spencer naglasio da ga ne zanimaju tuđa mišljenja. Njihova ljubav i međusobno poštovanje očito su jači od bilo kakvih predrasuda. Fry je ranije, za LadBible, izjavio da je odmah znao da je Elliott osoba s kojom želi provesti ostatak života.

Stephen Fry je nedavno na Instagramu obilježio desetu godišnjicu braka, podijelivši fotografiju s vjenčanja uz emotivnu poruku: "Deset sretnih godina od dana kada smo se vjenčali. Ja sam sretan čovjek." Iako je objava kasnije izbrisana, poruka ljubavi i zahvalnosti ostaje.