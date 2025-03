FOTO Sandra Bagarić se pojavila u najseksi izdanju do sada, dekoltirani sako privukao je puno pozornosti

Operna diva Sandra Bagarić sinoć se pojavila na 32. dodjeli glazbene nagrade Porin i to kao prezenterica. Sandra je za tu priliku odabrala crveno odijelo, a kada je stala na pozornicu karlovačke dvorane "Mladost" mnogi nisu mogli maknuti pogled s nje. Naša diva istaknula se vrlo hrabrim i dekoltiranim izdanjem u kakvom je još nismo vidjeli, a nakon dodjele i sama je podijelila dio atmosfere na svojim društvenim mrežama te tako još više istaknula svoje izdanje.

Podsjetimo, Sandra ima besprijekornu liniju, a već je u nekoliko navrata otkrila da svoj izgled duguje disciplini, meditaciji i redovitoj tjelovježbi, a nedavno je na društvenim mrežama s pratiteljima podijelila koliko kilometara prođe tijekom jednog dana.

- Danas 13 kilometara - napisala je Bagarić u opisu objave na Instagramu duljinu prehodane dionice u prirodi i u komentarima izazvala pozitivne reakcije. - To je brzo hodanje ne volim trčanje, ali toliko brzo hodam da izgleda da trčim. Počinje skidanje zimskih zaliha. Preporuka je to za antistresnu terapiju s tisuću učinaka. Teško je krenuti, ali poslije postaneš ovisan o toj dnevnoj rutini. Ovisno od brzine hodanja je vrijeme, a meni uzme sat i pol. To je vrijeme samo za mene - objasnila je tajnu uspjeha pjevačica u razgovoru za Tportal.

Kako kaže, hodanje je u rutinu pretvorila prije pandemije koronavirusa. - Čudo kako se dobro osjećam nakon hodanja i dišem. Adrenalin je na visini, sve mogu, razbistrim misli. Podrazumijevamo da vidimo, osjećamo čujemo. Pokret je čudo, bilo koja vrsta aktivnosti. Bitno je pronaći neku svoju. Doma dok kuham, plešem. Slobodnim stilom. E to moram objaviti - zaključila je Bagarić.