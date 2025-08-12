Slavna pjevačica prvi put progovorila nakon operacije: 'Ne mogu vjerovati da mi se to dogodilo'

Britanska pop zvijezda Jessie J u dirljivom je intervjuu za The Sunday Times otkrila detalje svoje borbe s rakom dojke, progovorivši o teškim trenucima nakon mastektomije, strahu od povratka bolesti i novom pogledu na život i slavu. Samo nekoliko tjedana nakon operacije raka dojke, pjevačica Jessie J (37) podijelila je s javnošću sirovu i emotivnu stranu svog oporavka. U razgovoru koji je ogolio njezinu ranjivost, opisala je potresan trenutak koji je podijelila sa svojom majkom koja se doselila k njoj kako bi joj pomogla.

"Jedne večeri, mama mi je masirala dojku jer ja ne mogu dodirivati ožiljke. Počela sam jecati: 'Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo'. Ona je rekla: 'Voljela bih da sam to ja', a onda plačem ja, plače i ona… Tako mi je drago što nije ona", ispričala je pjevačica, jedva zadržavajući suze i tijekom samog intervjua. Ovaj intimni trenutak samo je djelić teške borbe koju vodi otkako joj je u lipnju dijagnosticiran rani stadij raka dojke, vijest koju je odlučila podijeliti sa svijetom kako bi pomogla sebi u procesuiranju, ali i pružila podršku drugima u sličnim situacijama.

Dijagnoza je uslijedila nakon što je otkrila kvržicu veličine pet centimetara u desnoj dojci, zbog čega lumpektomija nije bila opcija te se morala podvrgnuti potpunoj mastektomiji. Iako su liječnici potvrdili da su rubovi tkiva uklonjenog tijekom operacije bili "čisti", što znači da se rak nije proširio i da joj neće trebati kemoterapija ili zračenje, Jessie ostaje oprezna. "Ljudi misle, jednom kad dobiješ potvrdu da je sve čisto, gotovo je. Ali mene čeka još jedna operacija i moram se oporaviti", objasnila je, dodavši šokantan podatak da postoji "jedan naprama dva" šanse da joj se rak u budućnosti vrati. Oporavak je dodatno zakomplicirala i nedavna hospitalizacija. Šest tjedana nakon operacije završila je u bolnici zbog simptoma koji su upućivali na krvni ugrušak u plućima. Iako se, na sreću, ispostavilo da se radi o infekciji i nakupljanju tekućine, ovo iskustvo ju je podsjetilo da mora usporiti.

Kao umjetnica poznata po svojoj otvorenosti, Jessie, pravim imenom Jessica Ellen Cornish, nije željela skrivati svoju borbu. Odluku da sve podijeli na društvenim mrežama donijela je unatoč savjetima da to ne čini. "Sebično, jer ne pričam o tome dovoljno. Ne procesuiram to jer previše radim. A znam i koliko mi je u prošlosti pomoglo dijeljenje, ljubav i podrška drugih ljudi", objasnila je. Međutim, njezina iskrenost naišla je i na bizarne reakcije. "Ljudi su mi slali poruke poput: 'Nemoj stavljati velike implantate'. Kao da je ovo estetska kirurgija, a ne mastektomija", ispričala je. Bez zadrške je opisala i fizičke posljedice operacije: "Uspjeli su mi sačuvati bradavicu, ali sada je sve utrnulo. A kad se sagnem, izgleda kao da imam plastičnu vrećicu u dojci jer se vide nabori."

FOTO Brojni Šibenčani danas u Teslinoj ulici odaju počast Gabi, Arsenu i Matiji

Unatoč svim izazovima, pjevačica pronalazi snagu u obitelji i glazbi. Najveća podrška joj je partner, danski košarkaš Chanan Colman, i njihov dvogodišnji sin Sky, koji je za vrijeme njezina oporavka bio s ocem u Danskoj. "On je svjetlo mog života. Toliko mi nedostaje", priznala je Jessie. Upravo ju je bolest natjerala da preispita svoje prioritete i pogled na uspjeh. "Možda se ovo dogodilo da mi kaže: 'Uspori, curo, vrijeme je za malo preispitivanja'", razmišlja naglas. Više ne osjeća pritisak da mora biti "ogromna, monstruozna pop zvijezda".

"Sretna sam, mogu platiti račune, imam dobar balans. Volim ono što radim", zaključuje. Ova nova perspektiva potpuna je suprotnost mlađoj verziji nje same, koja se, kako priznaje, borila s nesigurnostima i osjećajem da je publika u Velikoj Britaniji ne voli. Danas bi tu mlađu sebe, kaže, "zagrlila i rekla joj da duboko udahne". Svu snagu i emocije sada usmjerava u novi singl "Believe in Magic", koji izlazi 29. kolovoza, a čiji stihovi, napisani još dok je bila trudna, sada imaju potpuno novo značenje. "Ako umrem danas, želim znati da sam uspjela", pjeva Jessie, pokazujući da je, unatoč svemu, odlučna nastaviti živjeti punim plućima.