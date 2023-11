Slavna pjevačica ima milijune, a njena sestra nema zube. Snimila je video: Živim bez njih, nemam novaca

Društvenim mrežama proširila se snimka koju je navodno snimila Alison Carey, sestra Mariah Carey. Na toj snimci može se vidjeti žena koja otvoreno govori o svojoj životnoj situaciji. Kazala je kako joj je gotovo nemoguće normalno živjeti jer nema zube. "Ja sam Alison Carey, nažalost živim bez zuba. Nisam ih uspjela zamijeniti. Voljela bih da ih mogu zamijeniti, ali jednostavno nemam novaca, pa sam tu gdje jesam. Gotovo je nemoguće obaviti stvari bez zuba. To je sve što stvarno imam za reći", govori Alison u videu.

Mariahina otuđena sestra još prije tri godine podigla je tužbu protiv njihove majke Patricije. Optužila ju je da je navodno dopustila nepoznatim ljudima da je spolno zlostavljaju tijekom sotonističkih rituala. Ranije je priznala i da za život zarađuje baveći se prostitucijom.

Pop diva Mariah Carey 2020. je godine izdala knjigu ‘The Meaning of Mariah Carey’ u kojoj progovara o svom usponu na glazbenoj sceni, ali i do sada nepoznatim detaljima iz privatnog života. U knjizi se dotakla i svoje obitelji, a njezina sestra Alisom Carey pokrenula je tužbu kojom zahtjeva odštetu u iznosu od 1,25 milijuna dolara je zbog pretrpljenih duševnih boli nakon što je u knjizi pročitala, kako tvrdi, gnjusne laži o sebi.

VEZANI ČLANCI:

U tužbi stoji kako se u jednom poglavlju knjige navodi da joj je Alison ‘dala Valium, pokušala je podvoditi i bacila na nju šalicu kipućeg vrućeg čaja uzrokujući opekline trećeg stupnja’ i to kada je Mariah imala svega 12 godina.

Alison odbacuje te optužbe navodeći kako ne postoje dokazi o navedenom, a smeta joj i što je njezina devet godina mlađa sestra izašla u javnost s takvim optužbama iako je znala da pati od traume zbog navodnog zlostavljanja koje je pretrpjela kao dijete od njihove majke. Starija sestra Carey kazala je kako ju je majka u mladosti podvrgavala sotonskim ritualima i seksualnim aktivnostima kada joj je bilo samo deset godina.

GALERIJA Zvijezda 90-ih snimljena kako prodaje kuhani grah i puricu s mlincima na Dolcu

Knjiga je objavljena u rujnu 2020. godine, a Mariah je tada otkrila da je dugo skupljala hrabrosti za taj potez. “Trebao mi je cijeli život da steknem hrabrosti i jasnoću da napišem svoje memoare. Želim ispričati priču o svim trenucima – usponima i padovima, trijumfima i traumama, debaklima i snovima koji su doprinijeli tome da postanem osoba koja sam danas”, napisala je tada Carrey uz najavu knjige i dodala kako se nada da će knjiga čitateljima pomoći da je razumiju.

VIDEO Simona Mijoković otvorila dušu: 'Napravila sam tri abortusa u godinu dana, bila u LGBT vezama'