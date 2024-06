Slavna glumica otkrila: Provela sam šest tjedana u bolnici zbog obilnog povraćanja krvi

Glumica Kate Beckinsale zabrinula je svoje obožavatelje novom objavom na Instagramu kada je na ovoj društvenoj mreži objavila novu fotografiju na Instagram storyju, a fotografija je nastala tijekom snimanja njezinog novog filma "Stolen Girl". Pozirala je u crnoj svečanoj haljini i njezina vitka figura je zabrinula pratitelje koji su joj to dali do znanja u komentarima.

- Žao mi je što ovo moram reći, ali Kate izgledaš previše mršavo. Uvijek si imala izvrsno uravnoteženu težinu. Ali kad ti se počnu vidjeti jagodice, gubi se ravnoteža - napisali su joj pratitelji ispod fotografije, a 50-godišnja glumica je kasnije objasnila pratiteljima kako su joj posljednji mjeseci bili izuzetno teški zbog obiteljske situacije.

- Njegovala sam svog očuha sve do smrti početkom ove godine. I mojoj se mami svašta događa. Privikavam se gledati kako mi dva oca umiru. Jedan kad sam imala pet godina, a drugi u siječnju ove godine. Prošle sam godine izgubila i svoju mačku, svoju srodnu dušu s kojom sam bila skoro 19 godina. Provela sam šest tjedana u bolnici zbog obilnog povraćanja krvi, a to je uzrokovao stres koji je rastvorio rupu između mog jednjaka i želuca - ispričala je Kate s kakvim se sve nevoljama suočila, prenosi Independent. Dodala je kako je sve to doprinjelo tome da izgubi dosta kilograma.

- Nije važno što mislite o mom izgledu i kako bih trebala izgledati, neovisno o okolnostima u mom životu i životu moje obitelji. Pokušavam preživjeti ono za što sam mislila da su nepodnošljivi gubici i reaktivirani PTSP, a radim i na uzdržavanju obitelji koju sam ostavila - rekla je Kate.

Prije mjesec dana Kate je izbrisala sve fotografije s društvene mreže Instagram o svom boravku u bolnici u kojoj je bila gotovo mjesec dana nakon što je otkrila da se suočava s zdravstvenim problemom. Osim što je izbrisala bolničke fotografije, glumica je također ograničila komentare na svom Instagram profilu.

Beckinsale je prvi put otkrila svoje zdravstvene probleme 11. ožujka, kada je podijelila nekoliko fotografija na kojima nosi veliku crnu mašnu na glavi i medicinski ogrtač dok leži u bolničkom krevetu. "Hvala onima koji nas vole i podržavaju kad je sr*nje i pokušavaju uljepšati stvar", napisala je za svoju majku Judy Lore. "I što čuvaju naše pse kad mi ne možemo, što nas navode da se sjetimo sretnih stvari kad to ne možemo. I pojave se kad smo bolesni i sjede s nama. I pošalju balone i izvuku nas s dna s ljubavlju", dodala je.

