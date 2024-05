Karmela Vukov Colić objavila fotografije s ratišta: Ne znam ni jesu li živi, ali znam veličinu njihova srca

PARNI VALJAK

Igor Drvenkar: 'Uoči prvog koncerta nisam mogao spavati, a najviše uživam u ulozi negativca'

- Od početka je bilo jasno da Akija nitko ne može zamijeniti i da to nije ni ideja ni želja. Aki živi s nama kroz pjesme koje pjevamo i on je uvijek tu. Ja se trudim maksimalno dati samog sebe i nadam se da ljudi to prepoznaju kada sviramo, kada se izvode te pjesme, progovorio je novi frontmen Parnog Valjka o legendarnom izvornom pjevaču i otkrio kako se nosi s visokim očekivanjima.