Slavko Sobin pokazao kako izgleda njegov dogovor za trening sa Šarićem: 'Ili hoćeš ili nećeš'

Glumac Slavko Sobin (36) na svojem je Instagram storyju podijelio zanimljivu prepisku razgovora s komičarom Ivanom Šarićem (31). Naime, dvojica prijatelja preko društvenih mreža su se dogovarala kada će ići na trening, a kako obojica imaju drugačije rasporede te preferencije to je bilo dosta teško. Na vrhu fotografije se vidi da je Sobin Šariću napisao kada imaju treninge. Napisao je da bi ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom trenirali u osam sati, dok bi utorkom trening započeli u devet. Subotom bi, pak, u duhu vikenda trening započinjali kasnije nego drugim danima, u 9 i 30. "Navečer trčimo, ne svaki dan, kako nam bude ugodno", završio je plan vježbanja Sobin. Šarić se baš nije činio pretjerano oduševljen rasporedom. "A k*rac. Fak. Aj ok. Fak", odgovorio je djelujući nezadovoljno. Sobin mu se nije htio prilagođavati više, pa mu je samo kratko poručio: "Ili hoćeš ili nećeš". Šarić je na to napisao da želi. Pored prepiske Sobin je napisao jedno svoje razmišljanje. "A još zbog njega nisam stavio u šest", napisao je želeći pokazati svoju obzirnost.

Foto: Instagram screenshot Podsjetimo, Sobin i Šarić dobri su prijatelji, a često objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Zajedno su nastupili u showu 'Ples sa zvijezdama' koji se emitirao 2019. godine na Novoj TV. Njih dvojica došli su i do finala, a pobjedu je odnio Sobin s partnericom Gabrielom Pilić. Šarić mu je tada čestitao na originalan način. "Meni je frend sinoć pobijedio u Plesu sa zvijezdama. Njegov frend nije. Toliko o tome kako on bira prijatelje", napisao je Šarić.

