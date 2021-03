Slavko Sobin objavio golišavi video, kolegice ga 'ubile' komentarima

Glumac Slavko Sobin na Instagramu je objavio video u kojem gol do pasa radi sklekove u teretani.

- Jeste ikad probali Bring Sally up Push up challenge? Mislim ovo nije to, ovo je random video sklekova, nego me podsjetilo - znači pustiš Bring Sally up, svaki put kad kaže down ideš dolje, kad kaže up ideš gore, između stojiš tamo gdje jesi. Nekad davno kad sam čuo prvi put za to, rezultat je bio poražavajući. Probam ujutro vidjeti kako sad stojim. Ako i vi probate, objavite i tagajte me da vidim. I teža i lakša (koljena na podu) varijanta se prihvaćaju, koju god varijantu inače radite, probajte s tom, napisao je Sobin.

Video je u jednom danu dobio gotovo 2000 lajkova, te brojne komentare, među kojima su se našli i komentari poznatih Hrvatica.

- Jesaaam. Btw nisi mi nešto, napisala mu je Viktorija Rađa, a Slavko joj je odmah odgovorio: "Divno je biti nekome nešto, ali meni je divno biti tebi sve, tako da je ok. Jesi snimila? Gdje je? Dokaži".

Video su komentirale i Slavkove glumice Marijana Mikulić i Ana Begić Tahiri, koje su također probale ovaj izazov.

Inače, Sobin sudjeluje u kampanji “Volim zdravlje” o prevenciji spolnih bolesti, a nedavno je gostujući u Pressingu N1 televizije kazao kako smatra dao bi se seksualni odgoj trebao uvesti u škole kako bi se mlade educiralo. Potom se osvrnuo i na pitanje pobačaja.

- Mislim da je to pravo svake žene. To je jedna grozna tema jer ispada da ako kažeš da nećeš zabraniti pobačaj, onda si za pobačaj. To su žene koje imaju traumu i svoje razloge. I opet, zašto pričamo o pobačaju, pričajmo o prevenciji i edukaciji da možemo manje pričati o pobačaju kasnije”, kaazao je Sobin.

Upitan bi li podržao posvajanje djece u istospolnim zajednicama, Sobin je kratko odgovorio: “Bih, apsolutno.” Glumac je kazao i da koronavirus nije previše utjecao na njegov posao, no da je smanjio svoje kontakte od pojave pandemije, a potvrdio je i da će se cijepiti kada dođe red na njega. “Cijepio bih se da mogu imati normalan kontakt s ljudima oko mene koji su rizična skupina, to mi je dovoljan razlog. Žao mi je što se danas lažne vijesti puno brže prenose nego istina”, zaključio je Sobin.