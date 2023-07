Sjećate se zgodnog Michaela iz serije 'Nikita'? Sada ima 60 godina i izgleda drugačije

Serija "Nikita" bila je popularna i napete akcijska serija o Nikiti (Maggie Q), opasnoj špijunki koju je američka tajna agencija poznata kao Odjel spasila od smrtne presude i lažirala njezinu smrt, te je regrutirala među svoje redove. Među glavnim muškim likovima u seriji je bio Michael, Nikitin trener, mentor i nadređeni koji ostaje zagonetka.

Senzualan i mračan, on manipulira Nikitom kako bi bili ostvareni ciljevi Odjela 1. Glumio ga je Roy Dupuis, Kanađanin iz Quebeca koji je u periodu kada se serija prikazivala zaludio ženske gledateljice i mnoge su samo zbog njega pratile ovu seriju. Počeo se baviti glumom nakon što je njegov prijatelj odustao od audicije na National Theatre School of Canada. Zamijenio ga je i Dupuis je izabran među dvije tisuće prijavljenih. Glumio je u predstavama 'Romeo i Julija' i 'Harold and Maude', te osvojio niz kanadskih nagrada među kojima i onu za glumca godine.

Njegov je otac bio trgovački putnik za Canada Packers, a majka mu je bila profesorica klavira. Ima mlađeg brata i stariju sestru.

Dupuis živi jugoistočno od Montreala, u seoskoj kući iz 1840. koja se nalazi na 20 ha zemlje koju je kupio 1996. i koju je obnovio i renovirao. Uživa u sportu, posebno u hokeju, padobranstvu i golfu, violončelo je naučio svirati kao dječak, a povremeno i danas svira. Roy sada ima 60 godina te se i dalje aktivno bavi glumom, ali nijedna uloga mu nije ponovila uspjeh kakav je imao sa serijom "Nikita" koja se prikazivala od 1997. godine do 2001. godine. Nije se nikada ženio, a koliko je poznato u vezi je s 20 godina mlađom glumicom Christine Beaulieu.

