Fatalna Ines iz 'Ljubav je na selu': 'Gledatelji krivo tumače. Nikada nisam gledala muškarce kroz novac'

Ines Petrić bila je jedna od kandidatkinja i u 14. sezoni 'Ljubav je na selu', a u omiljenu RTL-ovu emisiju vraćala se čak šest puta, što je čini apsolutnom rekorderkom! Nije poznato hoće li se u show opet prijaviti, ali sada je otkrila što misli o nekim novim kandidatima. Ines je otkrila kome bi ona poslala pismo ove sezone.

"Kod koga bih došla na imanje, teško mi je reći iz razloga što gledatelji onda krivo protumače neke stvari. Ako odaberem farmera koji je situiran ljudi misle da padam na lovu što je u startu kriva procjena. Ja nikada nisam gledala muškarce kroz novac niti mi je ikada novac bio prioritet u životu. Kod mene je sve jednostavno ili se između nas dogodi ta energija ili ne, vjerujem u sudbinu, prvi dojam i energiju. Ako odaberem farmera koji nije situiran, onda gledatelji misle da sam se došla zezati s njim i ponižavati što je opet u krivu. Ne gledaju da sam možda došla kod takve osobe da nešto naučim od njega, da skupim korisne savjete za moj budući OPG. Na imanje bih došla kod farmera Slovenca obožavam Sloveniju i tamo su jako dobri ljudi, pozitivni, vedrog duha i nisu škrti. Vole pomoći u svakoj situaciji, i dobroj i lošoj i zbog toga bi moj odabir bio farmer Jožef", kazala je za RTL.

Dodala je i da ju je dirnula priča farmera Tihomira.



"Dirnula me priča farmera Tihomira kojeg je djevojka ostavila pred vjenčanje. Sam taj čin smatram da nije u redu sa ženske strane te da puno govori o osobi. Nadam se da će Tihomir naći srodnu dušu i sreću koju i zaslužuje" rekla je.

Ovu crnku gledatelji su prvi put upoznali još 2015. godine. Tada je pokušala zavesti 13 godina mlađeg Gorana Špehara. Zatim je okušala sreću na farmi Andre Bogunovića, a bila je i kod Domagoja Škobića. U internacionalnoj sezoni njezin je odabranik bio Australac Jack Vukoja, a u 12. sezoni na svojoj ju je farmi u Konjicu ugostio i Hakija Špago.

Ines sebe opisuje kao iskrenu, veselu, optimističnu, dragu i otvorenu osobu koja je ponekad tvrdoglava, ali nikad ne ide ispod svojih kriterija.

Svestrana Ines po struci je frizerka i vizažistica, a javnosti je najpoznatija po svojoj ljubavi prema teretani, fitnessu i zdravom načinu života, što se vidi i na njezinoj liniji. U slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, šetati, putovati, ići u shopping, rado pleše i igra badminton.

U prethodnim sezonama pokazala kako se vrlo dobro snalazi u svim situacijama, a seoskih se obaveza i životinja nimalo ne boji. Ines je u prošloj sezoni bila na farmi kod Krunoslava, ali među njima nije zaiskrilo. Naime, Ines i Kruno šetali su Pulom, a on ju je najednom odlučio nositi u naručju po stepenicama te poslije masirati noge. ''Ne prijaju mi njegove ruke na mome tijelu i to što me masira'', poslije je kazala Ines, te je tada otkrila što mu je zamjerila.

''Zanima me zašto si se ispričao Ireni kad je išla kući?'', pitala je Ines Krunu, a Kruno se pokušao izvući odgovorima koji se Ines nisu svidjeli. ''Nije istina, ispričao si joj se jer si joj rekao da će ostati. A imam i informaciju da si od Irene tražio seks'', ljutita je bila Ines. ''Jesam, priznajem!'', rekao joj je Kruno. ''Od mene neće dobiti ništa!'', odrješita je bila.

Ni nakon toga se njihov odnos nije popravio.

Petrić je, također, priznala je da je vodila nezdrav život što ju je dovelo do srčanog udara zbog čega je morala potpuno promijeniti svoje navike.

- Godine 2015. imala sam lagani srčani udar. Uvijek sam bila radoholičarka, radila sam po 12 sati u komadu i jako sam se slabo hranila. Potpuno sam zanemarila prehranu, doručke, ručkove, večere... Ujutro bih popila kavu, na poslu još jednu, dvije, i to me zasitilo. Navečer, kad bih došla s posla, nakon što čitav dan nisam ništa pojela, izbjegavala sam jesti nešto teško da mi ne sjedne teško na želudac pa bi to bilo nešto lagano, nedovoljno - kazala je Ines za RTL TV.

Ispričala je kako je uvijek bila optimist i nije slušala upozorenja bližnjih koji su je upozoravali da njezine životne navike nisu optimalne.

- Uvijek sam bila optimist i razmišljala sam pozitivno, nisam vidjela negativne strane takvog ritma života. Nikad nisam pila i pušila i mislila sam da je to dovoljno - rekla je. No, nije, a ubrzan način života imao je za nju gotovo kobne posljedice.

- Organizam mi je vratio tako da me opomenuo da sve dolazi na naplatu. Kad osjetiš granicu između života i smrti, drugačije gledaš na sve. Otad sam promijenila život - dodala je Ines.

Ines sada svakodnevno trenira i zdravo se hrani zbog čega ima odličnu liniju za svoje godine.

