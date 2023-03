Sjećate se zavodljive konobarice Yvette iz 'Allo Allo'? Sada ima 72 godine i novu ulogu

BBC-jeva sapunica "East Enders" dobila je novu članicu glumačke postave. Naime, pridružila im se glumica Vicki Michelle koja je gledateljima dobro poznata iz hit humoristične serije "Allo Allo!" u kojoj je glumila zavodljivu konobaricu Yvette. Nakon što se pridružila legendarnoj britanskoj seriji, Vicki je rekla: - Tako sam uzbuđena što sam u "East Endersu" i svi su bili tako divni. Jo Cotton je sjajan lik i to je tako sjajna priča. Jedva čekam da je publika upozna.

Nakon što je prva epizoda u kojoj se pojavljuje njezin lik, prikazana na ekranima, gledatelji su pohrlili na društvene mreže kako bi podijelili svoja razmišljanja o Vickinom novom liku. Svi su zaključili kako se Vicki malo promijenila u zadnja tri desetljeća, koliko je prošlo od prikazivanja zadnje sezone serije "Allo Allo".

- Nikad nisam radila na licu, nisam radila botoks ili estetske operacije. Uvijek skidam šminku i nanosim hidratantnu kremu prije spavanja. Mama mi je uvijek govorila: ‘Nemoj izlaziti bez ruža’, pa to nikad ne radim. Hvala Bogu na mojim genima, nikad ništa nisam radila na svom licu i prilično sam ponosan na to. Čula sam da sada postoje neinvazivni zahvati koji pomlađuju lice, pa ću možda razmisliti o njima, ali ja sam glumica - moje lice se mora pomicati. Ljudi izgledaju nevjerojatno nakon ovih zahvata, ali onda im se lice ne miče i svi na kraju izgledaju isto. Dakle, stvarno sam zadovoljna kako izgledam sa 72 godine, a u glavi ionako imam 35 godina. - rekla je nedavno u intervju glumica Vicki Michelle. Rekla je kako se mnogi glumci žale jer ih uloga zaobilaze što su stariji, ali priznaje kako kod nje to nije slučaj.

- Ljudi kažu da nemaš toliko posla kad si stariji, ali zapravo kad si stariji dobivaš zanimljivije karakterne uloge. Stvarno sam sretan što imam puno posla i na televiziji, filmu i u kazalištu - rekla je Vicki. U braku je sa snimateljem Grahamom Fowlerom za kojeg se udala 1974. godine i imaju kći Louise (33) koja je krenula Vickinim stopama. Vicki kaže da je ključ njenog dugog braka to što joj je dopušteno da "vrišti" kada stvari ne idu kako treba.

- S mužem sam više od 40 godina. On je direktor fotografije i razumije se u posao. Bio je jako uzbuđen i zadovoljan kad sam dobio ulogu u EastEnders. Ključ našeg odnosa je što se međusobno razumijemo i podržavamo i prijatelji smo. To je najvažnije. Jako sam sretan. - izjavila je glumica. Vicki je stekla slavu glumeći Yvette Carte-Blanche u hit komediji 'Allo! 'Allo!, koji je prikazan u devet sezona između 1984. i 1992.

