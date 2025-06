Sjećate li se prve Miss Hrvatske? Pojavila se u spotu za pjesmu, a onda se odlučila povući iz javnosti

Elena Šuran, prva Miss Hrvatske 1992. godine, ime je koje je obilježilo početak devedesetih. Nakon osvajanja lente prve Miss samostalne Hrvatske i predstavljanja zemlje na svjetskom izboru u Bocvani, Eleni su se otvorila mnoga vrata. Iako bez plasmana na svjetskoj pozornici, privukla je golemu pažnju međunarodnih medija.

- Vani je na svjetskom izboru vladao veliki interes za mene... prestižne televizijske kuće htjele su intervju s Miss Hrvatske. Bilo je to važno, super, pravi red, rad i disciplina - otkrila je svojedobno. Manekenska karijera vodila ju je do Milana, a po povratku u Hrvatsku, publika je pamti kao hostesu u "Kolu sreće" s Oliverom Mlakarom, te po pojavljivanju u kultnom spotu grupe ET za pjesmu "Tek je 12 sati", koji je definirao jedno razdoblje. Kratko se okušala i kao voditeljica izbora za Miss.

Unatoč obećavajućoj karijeri i popularnosti, Elena Šuran povukla se iz javnosti na vrhuncu slave. Ključan je bio brak sklopljen 1997. s Markom Banovićem, uspješnim sportašem i bratom modnog kritičara Borisa Banovića, poznatog kao Fashion Guru. Od tada, Elena se posvetila obitelji i odgoju troje djece: sinova Svena i Lovre te kćeri Noemi. Odluku nikada nije požalila, nalazeći ispunjenje u obiteljskom životu. - Danas živim obiteljski život, razvozim djecu, sva moja pažnja usmjerena je na njih, kud oni, tu i ja - izjavila je, potvrđujući svoje prioritete. Rodni Rovinj i Zagreb postali su njezina utočišta gdje je gradila obiteljsku idilu.

GALERIJA: FOTO Prepoznajete li našu poznatu pjevačicu s fotografije? Proslavila se u kultnom bendu, a evo kako izgleda danas

Elenin suprug, Marko Banović, također ima impresivnu sportsku prošlost. Kao proslavljeni veslač, Hrvatsku je predstavljao na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. i Atlanti 1996., ostavivši značajan trag. Unatoč poznatim roditeljima, njihova djeca – Lovro, Sven i Noemi – odrasla su daleko od medija, svjesno birajući privatnost, a ta se odluka poštuje i danas. Obitelj Banović primjer je kako se i nakon slave može živjeti mirno i povučeno, cijeneći obiteljsku sreću iznad svega.

Kako izvještava Tportal, njihov sin Lovro Banović proteklog je vikenda uplovio u bračnu luku s Teom Farkaš. Elena, koja je nakon osvojene titule i zapažene karijere odabrala mir posvećen suprugu i djeci, s ponosom svjedoči novoj etapi sinovljeva života, potvrđujući privrženost obiteljskim vrijednostima.

GALERIJA: Tko je tajanstvena majka Ave Karabatić? Imala je problem sa zakonom, a Ava je šokirala izjavama da ju je Sanja pretukla