BIVŠA KANDIDATKINJA

Sjećate li se Lorene iz 'Braka na prvu'? U showu nije pronašla ljubav, a evo kako se promijenila nakon realityja

VL
Autor
Vecernji.hr
16.11.2025.
u 16:01

Premda se romantična veza nije razvila, Lorena je kroz sudjelovanje u emisiji stekla vrijedno prijateljstvo te započela novo životno poglavlje, daleko od svjetla reflektora.

Lorena Farkač sudjelovala je u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Eksperti su je spojili sa Stefanom Modrićem, a dinamika njihovog odnosa, obilježena brojnim preokretima, držala je gledatelje prikovanima do samog finala. Premda se romantična veza nije razvila, Lorena je kroz sudjelovanje u emisiji stekla vrijedno prijateljstvo te započela novo životno poglavlje, daleko od TV ekrana.

Unatoč tome što su mnogi priželjkivali njihov uspjeh, Lorena i Stefan nikada nisu svoj odnos definirali kao ljubavnu vezu. "U niti jednom trenu nisam bila zaljubljena u Stefana," priznala je Lorena u nekoliko navrata, dodavši: "No da mi je bio jako drag i da mi se sviđao - to je istina." Njihova bliskost često je zbunjivala kako ostale kandidate, tako i stručnjake, a dodatnu je pomutnju izazvala i njezina prisnost s kandidatom Darijem, s kojim je jednom prilikom i prespavala u hotelskoj sobi. Ipak, oboje su inzistirali da je riječ isključivo o prijateljstvu, što je potvrdio i Stefan, izjavivši kako vjeruje u muško-ženska prijateljstva. Na završnoj ceremoniji, Lorena i Stefan otvoreno su govorili o razlozima zbog kojih nisu uspjeli kao par.

"Ne pružaš mi osjećaj zaljubljenosti koji ja želim od osobe," priznao joj je tada Stefan, dok je Lorena nadodala kako uz njega osjeća energetski zastoj. Dok je u showu ostala neispunjena na ljubavnom planu, sreća ju je pronašla ubrzo nakon završetka snimanja. Tijekom petomjesečne studentske razmjene u Francuskoj, upoznala je mladića koji joj je, kako kaže, uspio ukrasti srce. "Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza," otkrila je za RTL.hr. Njezina veza s Francuzom započela je u studenom 2022. godine, a Lorena nije skrivala koliko je sretna i ispunjena. No, par je vrlo brzo prekinuo. Svoj ljubavni status trenutačno drži u tajnosti, a otkrila je i kako je promijenila imidž. "Moja nova najdraža boja", napisala je Lorena i otkrila kako se pofarbala u – narančasto.

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi
1/16
