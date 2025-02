Sjećate li ga se? Predstavio se u ovom showu, a sada se sprema na Doru: 'Nije to pjesma koja glorificira tugu'

Veljača za glazbenike označava razdoblje najvećeg glazbenog događanja u Hrvatskoj, Dore. Dora 2025. godine održava se u Opatiji kroz dva polufinala i finale, a donosi nam mnoga nova imena. Jedno od njih jest i Petar Brkljačić koji na ovom glazbenom događanju nastupa s pjesmom "Kraj". Radi se o emotivnoj baladi koja istražuje temu rastanka, gubitka i završetka jedne faze života.

- Govori o trenutku kada shvatiš da je nešto došlo do kraja, no istovremeno to nosi i osjećaj pomirenja. Nije to pjesma koja glorificira tugu, već više govori o procesu prihvaćanja i otpuštanja. U tom "kraju" nalazi se prostor za novi početak - govori nam Petar o pjesmi s kojom će se predstaviti te ističe da je inspiraciju pronašao u osobnom iskustvu, ali i promatranju ljudi u svojoj okolini. Glazbu je napisao sam, a za tekst je zaslužna Ivona Zgrabljić.

- Pjesma je naišla na dobar prijem, i vidim da su se ljudi povezali s njom na emotivnoj razini. Najvažniji momenti za mene uvijek su oni kada netko kaže da mu je pjesma pomogla da se nosi s vlastitim emocijama. Svakako sam zadovoljan, ali naravno, želim da pjesma i dalje raste i da se još više ljudi poveže s njom - ističe mladi glazbenik i kaže da će na pozornicu Dore doći s intimnim i snažnim nastupom.

- Bit će to jednostavno, ali efektno, s puno pažnje na vokalnu izvedbu i emocionalnu povezanost s publikom - pojašnjava glazbenik koji smatra da je konkurencija na Dori jaka te se zbog toga osjeća i počašćeno.

No, Petru ovo svakako nije prvi nastup pred velikim brojem ljudi. Upoznali smo ga u showu "Hrvatska traži zvijezdu" kada je imao 18 godina te mnoge osvojio svojim pjevačkim mogućnostima. Što pamti iz tog dijela života?

- To je bilo jedno nevjerojatno iskustvo. Bio je to trenutak kada sam se prvi put suočio s velikim izazovom pred kamerama i javnostima. Mislim da je upravo tada krenuo moj glazbeni put, jer sam shvatio da želim ozbiljno pristupiti glazbi, da to nije samo hobi, već životni poziv - prisjeća se Petar koji je kasnije sudjelovao i u "The Voiceu", a nakon toga se usredotočio na rad na novim pjesmama i svom vokalu. No on nije samo glazbenik, radi i kao profesor informatike u jednoj osnovnoj školi.

- Oduvijek sam imao strast prema tehnologiji i računalima, a ljubav prema učenju i poučavanju dovela me do toga da postanem nastavnik. Informatika i glazba zapravo idu ruku pod ruku, obje su kreativne discipline koje se oslanjaju na logiku, analizu i stvaranje nečeg novog. Volim raditi s djecom, prenositi im znanje koje im može otvoriti mnoge mogućnosti, bilo u tehnologiji ili umjetnosti. Te dvije strasti međusobno se nadopunjuju, a ja uživam u tome što mogu učenicima pružiti alat za razumijevanje svijeta kroz oba područja - kaže glazbenik kojem su uzori Loreen i Ry X, a u slobodne vrijeme se voli opustiti uz filmove, knjige, putovanja, ali i druženje s obitelji i prijateljima.