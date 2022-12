Širi se nesvakidašnja snimka s tribina tijekom utakmice Hrvatske i Brazila: 'Kako je uopće to primijetila?'

Trenutačno najviralniji video na Twitteru je nesvakidašnja scena s tribina Svjetskog nogometnog prvenstva koja se dogodila tijekom utakmice između Hrvatske i Brazila.

Naime, kamere su "uhvatile" komičnu scenu na tribinama u kojoj mladi Brazilac svojoj boljoj polovici drži mobitel s uključenom prednjom kamerom kako bi joj pomogao popraviti šminku.

No, dok je ona koncentrirano popravljala šminku olovkom za oči, a on držao telefon promatrajući što se događa oko njega, na terenu i tribinama, u jednom je trenutku nekome značajno namignuo i nasmiješio se.

Every woman needs a man like himpic.twitter.com/7gOlpnRGSU