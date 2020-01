Sinead O'Connor, nezgodan karakter zgodnog glasa

Pitanje je je li Sinead O'Connor tijekom više od trideset godina karijere bila "nezgodan" karakter, ili je radila u nezgodnim vremenima u kojima je bilo poželjno da nečiji karakter "izađe" na povšinu? No, prema onome što smo vidjeli i čuli na koncertu u Tvornici, neporecivo je da se radi o još uvijek vrlo zgodnom glasu.

Zapravo smo vidjeli Shuhada’ Sadaqat, kako se zove od kad je pred nekoliko godina prešla na islam - što je izravno objasnila riječima "čitav život sam bila muslimanka, samo to nisam znala" - i čuli vrhunsku pjevačicu koja je u sat i petnaest minuta pokazala da je glazba ponekad više stav nego samo glazba.

Uz pratnju prosječnog sastava, pomalo mlake svirke, prilično tihe na početku koncerta, nauvjerljivije su bile atmosferične pjesme sa "zavjesama" zvuka klavijatura i glasom u prvom planu. Najpoznatije poput "The Last Day of Our Acquaintance", "The Emperor's New Clothes" i Princeovu "Nothing Compares 2 U" ostavila je za kraj.

Još je samo uvodna "Queen of Denmark" bila tuđa, obrada pjesme Johna Granta, ali ju je O'Connor - to je i dalje službeno ime kojim se koristi u radu - posvojila već i zbog samih stihova koji više nego očito govore što joj je bitno; "Nemate prava tražiti išta od mene, zašto to ne radite s drugima?".

U većini pjesama koje smo čuli izravne rečenice nimalo uvijeno slale su poruke; u "Black Boys On Mopeds" stih kaže "ova su opasna vremena, kazati što osjećaš je kao kopati vlastiti grob", što je i sama osjetila, dok u legendarnoj "The Emperor’s New Clothes" izravno poručuje "tražili ste od mene neku istinu i rekla sam vam".

Od polučvrste bendovske svirke elegični ugođaj danas joj više odgovara na sceni, pa su najbolji dijelovi bili poput molitve u "Stretched on Your Grave" koju je izvela sama, a zatim s dva člana benda dojmljivo izvela vokalnu "In My Heart". U relativno kratakom nastupu za bis je ostavila novu "Milestones" koja će tek biti objavljena na idućem albumu, s tekstom "I don’t have to be that her, I don’t have to be that she, this is where I get to be me". Ispravniju dijagnozu čitave njene karijere teško je naći.