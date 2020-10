Vapaj sina Nine Morić u videu: Otac me tuče i daje mi lijekove, želim pobjeći

Kada je ovog ljeta napunio 18 godina sin naše bivše manekenke Nine Morić odlučio se preseliti ocu Fabriziju Coroni. Nakon nekoliko tjedana Nina je sinu Carlosu putem Instagrama napisala poruku u kojoj mu poručuje neka pokuša shvatiti kako nije on taj koji treba biti otac, nego sin.

- Zahvaljujem ti se sine moj što si me učinio ponosnom majkom. Tako mi nedostaješ - poručila je tada sinu Carlosu. Nina je sada na Instagramu objavila video koji je snimala dok je bila na videopozivu sa sinom, a u tom videu Carlos iznosi niz optužbi na račun oca.

- Ja sam Carlos Maria Corona i želim biti iskren sa svima. Osjećam se loše jer sam napravio kaos. Moj otac nema koronavirus kao što tvrdi. Sve je to izmislio samo da napakosti mojoj mami koju volim najviše na svijetu. Za nju bih dao život, znam da mi mnogi neće vjerovati, ali neki hoće. Jako sam ljut. U ovom trenutku mi dođe da ubijem sve. Ali neću jer bih se samo loše osjećao. Ubiti nikoga neću. Pod utjecajem sam lijekova koje ne bih trebao koristiti. Ali otac se boji istine i ne želi mi ništa reći. On je lažov i lažnjak - uzrujano je govorio Carlos i na trenutke ga je prekidala majka.

Zamolila ga je da objasni zašto se onda stalno vraća ocu, jer ljudi misle kako je ona luda i da Carlos bježi od nje. Mladić je odgovorio kako se ocu stalni vraća iz samilosti i nade da će se on promijeniti, ali to se nikada ne dogodi. Nina je sina pitala i je li ga ona ikada udarila, na što je on odgovorio kako ga nikada nije udarila, ali potvrdio je da ga otac tuče i rekao je kako će sada razbiti vrata i pobjeći k njoj. Rekla je tada Carlosu da ode do oca i kaže mu kako će se vratiti živjeti s njom i sve je to snimala. Kada se u kadru pojavio Fabrizio Nina mu je rekla:

- Ti si sramota Carlosova života. Uništio si i meni život, ukrao novac, dostojanstvo, zdravlje. Sinu prijetiš, udaraš ga. Ti mu nisi otac već sramota. Lažljivac si i crv. Lagao si da imaš i koronu. Koje lijekove daješ našem sinu?

Zatim je Carlos ocu dao do znanja da želi otići od njega i živjeti s majkom u nekoj drugoj zemlji gdje neće imati Instagram niti se baviti manekenskim poslom koji mu on nameće. Ubrzo nakon toga video je prekinut.