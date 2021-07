Sin Elizabeth Hurley je ostao bez obiteljskog nasljedstva od 250 milijuna dolara

Sinu glumice Elizabeth Hurley djed Peter Bing odlučio je uskratiti svoje bogatstvo i onemogućio mu je da ostvari pravo na obiteljsko nasljedstvo. Kako pišu strani mediji Peter Bing izbacio je 19-godišnjeg Damiana i njegovu polusestru Kiru Bonder iz obiteljskog nasljedstva jer su oboje rođeni izvan braka. Damian je trebao naslijediti 250 milijuna dolara, a otprilike jednaku svotu trebala je dobiti i njegova polusestra. Njihov otac Stephen Bing prošle godine si je oduzeo život, a Liz Hurley kaže kako je bio uvjeren da će njegova djeca biti financijski zbrinuta nakon njegove smrti. – Ono što je Stephen želio sada je bešćutno preokrenuto. Znam da bi Stephen bio uništen – rekla je Hurley.

Peter Bing, kojem je sada 90 godina napisao je oporuku kada je saznao da će Liz Hurley roditi dijete njegovom sinu i već tada je razbaštinio Damiana, a Stephen Bing koji je od obitelji naslijedio 600 milijuna dolara sve do zadnje godine svog života nije htio financirati svoju djecu, ali je zadnjih godinu dana učinio sve kako bi sina i kćer zbrinuo do kraja života i njima je namjeravao ostaviti svoje nasljedstvo. Peter Bing 2019. godine sudskim putem je tražio da se Damiana i Kiru izbaci iz obiteljskih fondova koje je on otvorio za svoje unuke jer Damiana i Kiru nije smatrao svojim unucima jer su rođeni u izvanbračnoj zajednici i sud mu je udovoljio.

Na tu odluku suda Hurley se uz pomoć Steva Binga žalila i žalba joj je uvažena, ali nakon toga Steve Bing je ulaganjem žalbe uspio cijelu stvar okrenuti u svoju korist i sud je odobrio da se Damian i Kira izbace iz obiteljskog fonda i da ih se razbaštini u potpunosti.