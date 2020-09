Sin Borne Kotromanić slomio ključnu kost, ona nahvalila jednu zagrebačku bolnicu

Najmlađi sin Borne Kotromanić ozlijedio se jučer na satu tjelesnog odgoja. Bornin sin Rafael ozlijedio se dok je skupa s prijateljem trčao, a Borna je opisala u svojoj objavi što se točno dogodilo i imala je samo riječi hvale za liječnike i sestre u Klaićevoj bolnici.

- Jučer se na satu tjelesnog Rafael ozlijedio, slomio je ključnu kost, trčali su, prijatelj se spotaknuo i pao na Rafaela koji je onda pao na rame. Kao majka četiri sinova nagledala sam se prijeloma, dok nisu kičma i glava sve je super. Uglavnom, stjecajem okolnosti imala sam priliku svjedočiti efikasnosti, profesionalnosti i srdačnosti zdravstvenog osoblja Klaićeve bolnice a time i lijepog primjera onog dijela hrvatskog zdravstvenog sustava koji očito odlično funkcionira: od dolaska Hitne pomoći do izlaska iz klinike s kompletnom obradom i rendgenom nije prošlo ni sat vremena. Usporedim li svaki aspekt tog iskustva s onim iz svjetski poznate privatne američke bolnice u Parizu (American Hospital Paris) nema nikakve razlike osim u astronomskoj cijeni usluga potonje. Majčinski naklon i zahvalnost našima. - napisala je. Pohvalila je i svog sina koji je pokazao veliku hrabrost iako trpi bolove.

- Moram i Rafaela pohvaliti za hrabrost, stvarno se na muci poznaju junaci; prijelom ključne kosti je u prvim danima izrazito bolan jer nije moguće napraviti potpuno imobilizaciju. Tako da su tablete protiv bolova nužna pomoć. Rafael me jutros kad se probudio tražio jednu i s obzirom da znam da je do sada prestalo djelovati pitam: Kako si? Je li boli? Kaže Rafo: A boli al mi je dosadno plakati a i to više piti. Moj odgoj baziran na zagrljajima i poljupcima, ali ne i na lažnoj hvali uvijek na kraju formira momke koji znaju stisnuti zube kad treba. Bravo Rafo - napisala je.