Simon Cowell iznenadio sve izgledom, neprepoznatljiv je nakon estetskih operacija

Britanski voditelj, medijski mogul i član žirija "Britain's Got Talent" Simon Cowell iznenadio je britanske medije izgledom svog lica nakon niza plastičnih operacija. Cowell je snimljen u automobilu s partnericom Lauren Silverman kad aje odlazio s godišnjeg dobrotvornog bala Together For Short Lives, gdje se prikupljao novac za mlade ljude čiji je život ugrožen. Tijekom večeri, Simon je licitirao i osvojio umjetničko djelo Nelsona Mandele, pod nazivom 'Mir', za 22 tisuće funti (24.860 eura).

Kako pišu britanski mediji, na Cowellovom licu vidljive su drastične promjene poput "ultraglatke kože i nedostatka facijalnih ekspresija", a to je sve od estetskih operacija.

Simon se još u travnju prošle godine pojavio na dodjeli nagrada ''Nickelodeon Kids Choice'', a mnogi su primijetili da izgleda drukčije. Kako su obožavatelji pisali na društvenim mrežama, Simonovo lice izgledalo je natečeno, pa su mnogi zbog toga bili uvjereni da je ponovno bio kod estetskog kirurga.

Naime, Simon nije tajio da je ubrizgavao botoks u lice. Štoviše, otkrio je i da je to prestao činiti jer ga se sin preplašio.

"Moj sin Eric postao je histeričan kad me vidio. Što je previše, previše je. Sad mi je lice potpuno čisto", kazao je tada Cowell.

Podsjetimo, jedan od najpoznatijih članova žirija u američkoj, ali i britanskoj verziji showa ''Supertalent'', lani je ponovno završio u bolnici. Tada je slomio je ruku, ali nije bio ozbiljnije ozlijeđen. Opet je pao s električnog bicikla, a nesreća se dogodila samo 18 mjeseci nakon njegova prvog pada s istog bicikla, no tada je ozljeda bila teža. Primljen je u bolnicu sa sumnjom na potres mozga i lom ruke nakon nesreće u zapadnom Londonu.

"Simon je sretan što je živ. Pedalirao je s uključenim električnim motorom kad su mu kotači iznenada proklizali nakon što je naletio na mokro mjesto. Pokliznuo se, preletio preko upravljača i pao nasred ceste", rekao je izvor za The Sun.

Inače, nakon prvog pada teško je ozlijedio leđa. Slomio ih je na šest mjesta, no srećom, sve se dogodilo jedan centimetar od moždine, što znači da je imao sreću jer je mogao biti paraliziran. "Bio je u velikim bolovima i u šoku. No, srećom, pao je ravno na leđa i izbjegao ozljedu leđne moždine", kazao je izvor blizak Cowellu te dodao da su mu u leđa ugradili metalnu šipku. Na operaciji je bio oko šest sati, no već za tri tjedna ponovno je bio na nogama.

Cowell je za Božić 2021. godine zaručio svoju djevojku Lauren Silverman s kojom hoda od 2004. godine. Deset godina nakon toga su dobili sina Erica. Kako pišu američki mediji, Cowell je djevojku zaručio na otočju Barbados, gdje su se prvi put i upoznali. Njegovi glasnogovornici potvrdili su vijest o zarukama, a izvor blizak paru rekao je da su oboje presretni. "Oboje su jako sretni. Već su dugo zajedno i obožavaju jedno drugo pa to nije veliko iznenađenje za njihove bliske prijatelje", kazao je izvor.

