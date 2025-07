Šime Elez ima veliki razlog za slavlje nakon što je uhvaćen s Majom: 'Iz prvog pokušaja'

Šime Elez, kojeg javnost pamti kao zvijezdu RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", pohvalio se velikom novosti u svom životu. Naime, kako je otkrila autoškola koju je pohađao, Šime je uspješno položio vozački ispit za A kategoriju, i to iz prvog pokušaja. - Svima nam poznati Šime iz RTL-ovog showa Gospodin Savršeni do A kategorije iz prvog pokušaja. Bravo - napisali su ponosno na društvenim mrežama uz njegovu fotografiju na motociklu, čime su potvrdili njegov novi status u svijetu ljubitelja jurilica na dva kotača.

Ova lijepa vijest dolazi u jeku medijske pažnje usmjerene na njegov odnos s pjevačicom Majom Šuput. Nakon što su objavljene njihove zajedničke fotografije s jahte u blizini Brača, javnost ne prestaje nagađati o prirodi njihovog odnosa. Dok su jedni uvjereni kako je riječ o vještom marketinškom potezu za promociju Majine nove pjesme "Nisam ja za male stvari", drugi smatraju da se između njih rodila istinska kemija.

Šuput je u razgovoru za IN magazin ostala zagonetna, prepuštajući publici da sama procijeni. - Ja bih voljela da ljudi sami prosude kad pogledaju spot. Da li smo mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija! - izjavila je. Otkrila je i zašto je baš Šime bio njezin odabir za spot. - On izgleda tako malo talijanski, španjolski, mediteranski, ali ne hrvatsko mediteranski i nekako se spojio u taj istarski vibe. Ispalo je tako dobro da ni meni nije dobro! - priznala je Maja kroz smijeh.

O fotografijama s jahte oglasio se i Šime: - Oduvijek sam bio transparentan, pa ću tako i sada. U objavljenom tekstu najviše su me pogodile pogrešne informacije da je Maja meni donijela voće, jer si takav propust nikad ne bih dopustio. Naime, ja sam voće donio njoj. Osim toga, želim vam svima ugodan ostatak ljeta i da vam svima bude kao meni. Od srca. Pozdrav uz stihove pjesme "Sutra mi sude", legendarnog Miše Kovača - rekao je Šime za RTL.

Dok se rasprave o romansi nastavljaju, Šimini pratitelji fokusirali su se na njegov novi uspjeh. Čestitke na položenom ispitu preplavile su društvene mreže. - "Bravo Šime, dobrodošao u bajkere", "Svaka čast" i "Stvarno je savršen" - samo su neki od komentara. Mnogi su se našalili na račun njegove povezanosti s pjevačicom, pa je tako jedan od najpopularnijih komentara bio: "Sad će da voza Maju".