Silvija iz 'Života na vagi' o bolnom periodu: Kada sam izgubila i drugog nećaka, onda sam se raspala

Silvija Temšić, koju su gledatelji upoznali u showu "Život na vagi" sada je jedna od sudionica RTL-ove emisije "Hungry games". U jednoj od emisije je ispričala i bolnu epizodu iz svog života kada se suočila s velikim gubitkom. - Sada se bliže datumi neki, moji anđeli, moja dva nećaka, koja više nisu s nama, sada se bliži obljetnica smrti. U neko skorije vrijeme su im i rođendani. To je bila jedna velika prekretnica za sve. Do tog trenutka ja sam bila jaka, doslovno mi nitko ništa ne može. Dok je jedan poginuo, tu sam bila jaka, nisam shvaćala da je to to. Kada sam izgubila i drugoga, on je bio bolestan, onda sam se raspala - kroz suze je ispričala Silvija.

Silvija Temšić inženjerka je građevine iz Ladineca koja je u emisiju 'Život na vagi' ušla s 129,1 kg, te je tijekom showa izgubila 56,8 kilograma i u finalu je vaga pokazala kako ima 72,3 kg. Simpatična šefica gradilišta ima ugodan karakter, dobru energiju i vjeruje kako se svaki problem može riješiti. Prvo se uhvatila u koštac s viškom kilograma, a sada će, između ostalog, rješavati i problem viška hrane. Naime, u ovom jedinstvenom reality showu "Hungry games" bivši kandidati RTL-ovih popularnih emisija i food-influenceri izlaze iz zone komfora i suočavaju se s izazovima koji će ih natjerati na razmišljanje o svakodnevnim prehrambenim navikama.

Smješteni u udaljenoj kolibi usred šume, šestero kandidata podijeljenih u dva tima će se u različitim zadacima i igrama suočiti s nizom izazova – od skupljanja hrane na nedostupnim mjestima do totalno neuobičajene nabavke namirnica i pripreme vrhunskih jela u ne tako vrhunskim uvjetima. Suočit će se i sa surovom stvarnošću rasipanja hrane istovremeno učeći kako i najmanje promjene mogu donijeti značajne rezultate. Show ‘Hungry Games’ gledateljima donosi pet zanimljivih epizoda, a svaka je tematski podijeljena te se bavi različitim aspektima – od ekološkog utjecaja i ekonomskih gubitaka do socijalne nepravde. Osim što će gledatelji dobiti praktične savjete, show donosi i snažnu edukativnu poruku, ali i obilje zabave.