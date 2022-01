Silvija iz 'Gospodina Savršenog' više ne ljubi našeg glazbenika: 'Malo sam prestara da iznosim prljavi veš'

Silvija Pokrajac (21) pažnju javnosti privukla je tijekom sudjelovanja u drugoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a iako srce Mije Matića nije osvojila nakon showa stekla je popularnost i pronašla novu ljubav u zagrljaju Antonija Marića (23), glazbenika koji inače svira klavijature u bendu Barabe. Iako je s Antonijem sudjelovala i u RTL-ovom showu 'Superpar' njihova ljubav ipak nije opstala.

Da više nije u vezi Silvia je svojim pratiteljima otkrila na Instagramu. "Gotovo sva pitanja s ovog Aska, upravo su vezana na ovu temu, a i sama osjećam moralnu odgovornost iz više razloga da se napokon izjasnim. S osobom na koju se ovim pitanjem misli nemam više apsolutno nikakve veze. Ne čujemo se, nismo u kontaktu, i tako će i ostati", započela je Pokrajac odgovor na pitanje pratitelja je li u vezi.

"Malo sam prestara da iznosim ‘prljavi veš’ u javnost i bavim se time tko je što rekao ili napravio, ali samo ću reći sljedeće. Molim da se moje ime uz njega više ne veže, i da nas se ne spominje u istom kontekstu, i s navedene strane se ograđujem. Ne želim odgovarati na suvisla pitanja, kako privatno, tako niti medijski i zahtijevam da se isto i ispoštuje, kad već neke druge stvari nisu. Također, ovime želim reći da se pojedinci prestanu igrati Sherlocka jer su mi neutemeljene spekulacije i jeftine predodžbe koje dolaze do mene iz raznoraznih smjerova puno više ‘Dora explorer’ stil nego nešto što bi se moglo uzeti u obzir", poručila je Silvia.

Foto: instagram

Dodala je i kako se o ljubavnom životu neko vrijeme neće izjašnjavati. "Što se tiče drugih stvari mogu reći da sam jako sretna. Na akademskom, poslovnom, društvenom... planu mi je sve super. Okružena sam divnim, novim ljudima s kojima gradim kvalitetne i zdrave odnose i to nakon dosta vremena. A o ljubavnom životu se neko vrijeme neću izjašnjavati", zaključila je Pokrajac.

Foto: instagram

Inače, Sivia i Antonio svoju su ljubav započeli 2019. godine, a spojila ih je upravo glazba. Planirali su snimiti i zajedničku pjesmu, no to se ipak nije ostvarilo. U intervjuu koji je dala za Večernji list tijekom sudjelovanja u Superparu Silvia je otkrila što ju je osvojilo kod Antonija. - Moj vanjski izgled uopće nije zanimao dok me nije upoznao i vidio da sam cura za njega. Vrline su mu to što mi je vjeran i predan, što me puno voli, a najveća mana mu je to da često nije baš pažljiv sto se tiče “sitnica” - rekla je Silvija. Za svoju vezu rekli su tada da je nepredvidiva i strastvena.

- Ponekad se svađamo radi ljubomore, ali s moje strane je to više zato što želim pažnju koju on posvećuje u tom momentu nečem drugom. Volim biti u centru pažnje pa Antonio zna reći da sam naporna (smijeh). Što se tiče drugih cura ne vjerujem da bi našao drugu jer sa mnom ima sve - govorila je Silvia.

Foto: RTL

