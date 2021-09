Tražila je ljubav kod 'Savršenog', a sad ljubi člana domaćeg benda: 'Nisam ga osvojila izgledom'

Zagrepčanka Silvija Pokrajac (21) ljubiteljima RTL-ovih zabavnih formata poznata je još iz prve sezone showa 'Gospodin Savršeni'. Iako tada nije uspjela osvojiti srce Gorana Jurenca nedugo nakon završetka snimanja ljubav je pronašla s glazbenikom Antonijem Marićem (23), inače klavijaturistom benda Barabe.

- Odlučili smo se prijaviti radi iskustva i radi zabave, a motivirala nas je naravno i glavna nagrada u iznosu od 100.000 kn. Ja sam došla s idejom da se prijavimo u show, a Antonio bas i nije htio u početku pa smo zajedno pogledali par epizoda i onda se predomislio kad je vidio princip showa - kazala nam je Silvija.

Foto: RTL S Antonijem je u vezi godinu i pol dana, a otkrila nam je i da ju je Antonio osvojio time što nije površan. - Moj vanjski izgled uopće nije zanimao dok me nije upoznao i vidio da sam cura za njega. Vrline su mu to što mi je vjeran i predan, što me puno voli, a najveća mana mu je to da često nije baš pažljiv sto se tiče “sitnica” - kaže Silvija. Prvi susret bio im je u njegovom automobilu, a iako su si isprva međusobno išli na živce ubrzo su počele frcati ljubavne iskrice. Za svoju vezu kažu da je nepredvidiva i strastvena, no ne smatraju se pretjerano romantičnim parom.

- Naša ljubav nije bila ljubav na prvi pogled, zapravo ni ne vjerujem u ljubav na prvi pogled - iskrena je Pokrajac kojoj ne smetaju njegova noćna izbivanja zbog gaža. - Imam povjerenje u Antonija i ne smeta me kad ga nema. I da je pet žena oko njega vjerujem da me neće prevariti - kaže Pokrajac i dodaje da se ponekad znaju posvađati zbog ljubomore.

- Ponekad se svađamo radi ljubomore, ali s moje strane je to više zato što želim pažnju koju on posvećuje u tom momentu nečem drugom. Volim biti u centru pažnje pa Antonio zna reći da sam naporna (smijeh). Što se tiče drugih cura ne vjerujem da bi našao drugu jer sa mnom ima sve - uvjerena je Silvija.

Foto: RTL Kao glavne adute za pobjedu u odnosu na druge parove Silvija ističe njihove mlade godine, spretnost, dobro opće znanje, a kao najbitnije od svega navodi i to što se jako dobro poznaju. Pitali smo je i kako njezin partner gleda na to što je ljubav prvotno pokušala pronaći preko RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'.

- Antonio nije bio najsretniji sudjelovanjem u showu 'Gospodin Savršeni'. Radi showa me i dalje ljudi svako malo zaustave na ulici i prepoznaju, no to mi ne smeta - kaže studentica prava. Kada je njezina profesionalna budućnost u pitanju Silvija ističe kako ne isključuje niti jednu opciju te da sve dolaze u obzir.

- Ne želim se ograničiti ni na jedno područje tako da ni sama ne znam čime ću se baviti točno, a što se prava tiče zanima me kazneno pravo ili obiteljsko, a gdje me to odvede vidjet ćemo - zaključuje Silvija Pokrajac.

