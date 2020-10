Supruga glazbenika o teškoj dijagnozi: Zaboravila sam da sam trudna, a beba dolazi idući mjesec

Nakon što je pjevač benda The Wanted, Tom Parker otkrio da mu je dijagnosticiran tumor na mozgu, njegova supruga Kelsey je komentirala kako je gotovo zaboravila da je uopće trudna.

Naime, tešku dijagnozu otkrili su prije samo nekoliko tjedana, a beba bi na svijet trebala doći već idući mjesec.

- Ljudi su rekli kako je ova bolest otkrivena u najgore moguće vrijeme, ali ja mislim da ne postoji dobro vrijeme za to - kazala je Kelsey za strane medije i dodala:

- Da budem iskrena, zaboravila sam da sam trudna i svu sam svoju pažnju posvetila suprugu. Za četiri tjedna to neće više moći biti tako, ali situacija trenutačno to zahtjeva - priznala je zabrinuta supruga.

- Ne znam kako da se osjećam ili što da kažem, jer nikada, kao par nismo ovako nešto prošli - uaključila je.

Zvijezda britansko-irskog boy benda svoju dijagnozu je otkrio na društvenim mrežama.

"Znate da smo oboje tihi na društvenim mrežama posljednjih nekoliko tjedana i vrijeme je da vam kažemo zašto. Ne postoji jednostavan način da se to kaže, ali nažalost dijagnosticiran mi je tumor na mozgu i već sam na liječenju. Odlučili smo, nakon dugog razmišljanja, umjesto da se skrivamo i pokušavamo to držati u tajnosti, odraditi jedan intervju u kojem ćemo iznijeti sve detalje i svima dati do znanja o čemu je riječ, ali na naš način. Svi smo apsolutno shrvani, ali borit ćemo se do kraja. Ne želimo vašu tugu, želimo samo ljubav i pozitivu i da zajedno podignemo svijest o ovoj strašnoj bolesti, potražit ćemo sve dostupne mogućnosti liječenja. Bit će to teška bitka, ali uz ljubav i podršku pobijedit ćemo. Tom i Kelsey", napisao je glazbenik na Instagramu. Fanovi su u komentarima su pisali samo riječi podrške. Tom i Kelsey vjenčali su se prije dvije godine, a u svibnju su otkrili da očekuju drugo dijete.