Sarajevski novinar na meti pljačkaša. Nakon što su mu ukrali stvari iz stana, obratio im se ovim riječima

Haris Dedović, sarajevski novinar i urednik satiričnog portala Šatro.info, našao se na meti nepoznatih pljačkaša koji su provalili u njegov stan te mu otuđili novac i obuću. O neugodnoj situaciji u kojoj se našao Dedović je progovorio na svom Facebooku i upozorio na sve učestalije krađe u njegovu kvartu u Sarajevu.

"Prvo i osnovno, molim vas, ako imate koga na Višnjiku javite da se ozbiljno kradu stvari, pa da se pripazi na imovinu! Neki dan je neko susjedu ukrao bicikl. Jučer sam, kad sam došao kući, vidio da je neko bio u mom stanu i poslužio se obućom, još nekim stvarima i novcem. Ovo pišem samo da ne moram objašnjavati svima pojedinačno – sve je u redu. Ništa se strašno nije dogodilo, hvala Bogu. Dogodila se materijalna šteta. Ona je nadoknadiva. Ja sam dobro. Nismo se sreli. I da ne srljamo s osudama. Ko zna kakva je muka možda natjerala nekoga da hoda navečer i otvara tuđe kuće", napisao je Dedović u statusu kojim se obratio lopovu i urnebesnim pismom koje je zalijepio za vrata svog stana. Fotografiju je također podijelio na svom profilu i nasmijao mnoge.

"Poruka bratu koji je ušao u stan i uzeo šta mu je trebalo. 'Ako ti je trebalo i nisi imao šta da obuješ, halal bile čizme i cipele. One žute čizme 'kanađanke' su ti plaho stare, jer ja i zimi rijetko nosim čizme, pa mi mogu dugo trajati. S druge strane, u voznom su stanju i nisu iznošene previše. Uzmi sprej za impregnaciju pred zimu, napršći dobro. Ima kupit' u Dajhmanu. Smeđe cipele su ti fula. Neka čudna nijansa. Teško ćeš nać' kaiš za uz njih, ali mogu ono kežual koša preko kaiša. I one su nekoliko puta obuvene, kad sam imao neka gostovanja na TV-u ili nekim konferencijama", započeo je Dedović svoje obraćanje nepoznatom počinitelju.

"Ako budeš ulazio opet, nemoj kidati vrata od ormara. Nisi ih morao ni ovaj put – klizna su. Što se tiče keša, ako ti je trebalo i to je halal. Razumijem, sve je haos poskupilo. Ja sam to ostavio od nekih dnevnica za odmor, ali nema veze, zaradit će se ako Bog da, pa ću razmijeniti. Američki dolar je skočio pofino, pa pazi da te ne zavrnu u banci ili mjenjačnici po starom kursu. On ti je haman izaš'o bare-bare s eurima", dodao je.

"Ono što ti ne mogu halaliti je da si vjerojatno ulazio u obući. Ćilimi su mi friško oprani. Ošurio sam se stišćući onu pumpicu dok sam dezinfikovao sve kuda si vjerojatno prošao. Došle mi podlaktice k'o kod Ronija Kolemana. Doduše nisi ništa isprlj'o. Hvala ti za to. Nisi vala mor'o ovoliko razbacano ostavit', ali kontam, u brzini je bilo. Uzdravlje. Haris", zaključio je Dedović koji nam je dopustio prenošenje objave na portalu.

VIDEO Bojana Gregorić Vejzović pokazala kako izgleda kada je sama svoj frizer