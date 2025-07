Sara je u 'Život na vagu' ušla sa 137,7 kg, a prije toga prošla je težak period: Gađali su me kamenjem

Reality show “Život na vagi” promijenio je živote mnogih sudionika, pa je to bio i slučaj natjecateljice Sare Sitarić. U show je ušla s tek 18 godina i 137,7 kilograma, a na finalnom vaganju imala je impresivnih 103 kilograma. Ipak, Sarin put nije završio pred kamerama – prava borba počela je tek nakon reflektora. U showu je Sara upoznala kolegu natjecatelja Marina Marušića, s kojim je započela ljubavnu vezu. No, 2020. godine potvrdila je kraj njihove veze. – Ne bih to previše komentirala, ali da, vezi je došao kraj. Vrijednosti su nam se razišle. Moj fokus je sada na faksu, a on je odabrao druge puteve koji ga vesele. Osjetila sam da je ispravno prekinuti taj odnos, iskreno je izjavila Sara. Sada je u sretnoj vezi s Domagojem Pintarićem koji je glumac i lutkar, slikarski dizajner i strastveni putoholičar. Par često putuje zajedno i objavljuju na društvenim mrežama fotografije sa svojih putovanja.

Njezino sudjelovanje u showu ostalo je urezano u pamćenje gledatelja i zbog nevjerojatne emotivne iskrenosti. Sara je otvoreno govorila o traumama iz djetinjstva, vršnjačkom nasilju i osjećaju nepripadnosti. – Ne želim više živjeti u strahu. Strah te hoćeš li stati u sjedalo u kinu, što će ljudi reći na plaži, hoće li ti se netko rugati na izlasku. Prisjetila se i školskih dana: – Gađali su me kamenjem. Vikali su, a ti to ni ne osjetiš – salo te štiti. Tijekom showa priznala je i da se godinama borila s depresijom, osjećajem krivnje i uvjerenjem da je teret svojoj obitelji i prijateljima.

Nakon showa, Sara je upisala Fakultet zdravstvenih studija, no ni tada nije sve išlo glatko. Otvoreno je jednom prilikom priznala da je nakon završetka emisije vratila gotovo sve izgubljene kilograme. – Vratila sam 30 kilograma. Sad sam u minusu 18, ali ovaj put proces mršavljenja bio je puno teži. Više vanjskih distrakcija, manje fokusa na mene. I dalje sam u procesu. Naglašava da je mršavljenje duboko psihološki proces – daleko više od pukog brojenja kalorija. – Osuđivanje najviše govori o osobi koja osuđuje, a ne o onoj koja ima problem. Želim vam da živite svjesno i zahvalno, bez osude i potrebe za naslađivanjem tuđom mukom. Jer nikad ne znate što vas sutra može zadesiti. Za neke stvari, zaista, zna biti prekasno.