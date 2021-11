Sanelino šokantno priznanje: 'Sve ono što bih voljela da se dogodilo s Jasminom, dogodilo se s Edinom'

U četvrtak navečer u showu 'Brak na prvu' gledatelji su doznali jednu nevjerojatnu novost – rađaju se simpatije među Sanelom i Edinom, dok se njihovi brakovi raspadaju.

Brak Jasmina i Sanele od prvog dana nije bio bajkovit, iako se supružnici trude izgraditi dobar prijateljski odnos. Međutim, kad su se sreli pogledi Sanele i Edina na jednoj zajedničkoj večeri, krenule su iskre među njima, iako su oboje još uvijek u braku s drugima.

„Ušla sam u show s velikim očekivanjima, ali nisam očekivala da će se ovo dogoditi i da bih se mogla naći s tuđim mužem. Dosta se dopisujemo i to mi puno znači. Svako jutro me dočeka njegova poruka i svaku večer prije nego što idem spavati. To su te neke male sitnice koje mi puno znače“ započela je svoju priču Sanela pa priznala bratu i kumi da se već neko vrijeme dopisuje s jednim od kandidata, a kasnije je rekla i da su već bili na zajedničkoj kavi, a onda je otkrila o kome je riječ.

Foto: RTL „Ta osoba je Edin! Sve što sam osjetila preko poruke, osjetila sam i uživo. Predivno mi je kad sam s Edinom, ne mogu riječima opisati, sve ono što bih voljela da se dogodilo s Jasminom, dogodilo se s Edinom. Predivna je osoba, pažljiva i pun razumijevanja“, kazala je Sanela, no još uvijek nije priznala Jasminu da u njezinom srcu i mislima postoji druga osoba. Jednako kao ni Edin koji Erni nije dao naslutiti da mu se sviđa Sanela, iako je jasno da i njihov brak ne ide u dobrom smjeru.

„Erna je sebična i razmažena. Različiti smo kao nebo i zemlja. A kroz upoznavanje sa svima u jednoj sam osobi vidio da bi ona mogla biti ta koja je prisutna, koja sluša, koju zanimam, koja je posvećena i prisutna“, izjavio je Edin, a ljubavnicima sad preostaje da odluče kako će se razvijati njihova tajna veza i hoće li sve priznati bračnim partnerima.

Još jedan par je naišao na raskrižje i hladan tuš, a to su Bernard i Gordana, koji su o svom braku razgovarali u Poreču kod Bernarda. „Trebala si meni teći ono što si rekla Borisu da ti se fizički ne sviđam i da ne možemo biti intimni. Da je to bilo na početku, istog trenutka bih izašao van. Na početku sam nešto osjećao, a onda kad mi je iznijela svoj stav – ohladio sam se“, priznao je Bernard, a Gordana je iznijela svoju stranu priče.

Foto: RTL „Danas mi je prvi glas da se ja njemu sviđam. Ni u jednom trenutku nisam željela povrijediti njegov muški ego. Nisam rekla da je ružan, neprivlačan, samo sam rekla da mene ne privlači“, iskreno je rekla Goga, a onda izjavila da oni dalje nastavljaju kao prijatelji, iako je sad i taj odnos poljuljan zbog današnje rasprave.

S druge strane, Ana i Marinko izgradili su jako dobar odnos te su od prvog dana izgledali kao zaljubljeni par, no zajednički ručak s njegovom bivšom ženom potaknuo je Anu da ispita teren. „Došli smo do polovice upoznavanja, meni još treba da te upoznam“, priznao joj je Marinko, a Ana je zaključila: „Mislim da Marinko nije zaljubljen u mene, to je jedno veliko čvrsto prijateljstvo s određenom benefitima.“

Foto: RTL

Hoće li zaživjeti veza Sanele i Edina te kako će se Erna i Jasmin nositi sa šokantnim novostima – doznat ćete u idućim epizodama 'Braka na prvu' od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u!

