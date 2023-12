Sandra Perković iznenadila opisom na Instagramu: Otkrila u kojoj fazi života se nalazi

Jedna od najboljih domaćih atletičarki Sandra Perković u posljednje vrijeme često dijeli nove fotografije na društvenoj mreži Instagram te se voli pohvaliti novim odjevnim kombinacijama, koje su senzacionalne. Kada nije u sportskoj garderobi, voli se počastiti odjećom u kojoj se osjeća baš onako kako izgleda - savršeno! A tako je bilo i ovaj put kada je objavila fotografiju u crvenoj haljini s resicama.

Naslonila se na drveni stol na kojem je bio i šampanjac te je pozirala nasmiješeno. Istaknula je i svoje utegnute noge u bež štiklama. Mnogi su komentirali njezin izgled, a neki su se osvrnuli i na poučni opis koji je napisala uz fotografiju. - Došla sam u fazu života, kada ljude jednostavno, bez suvišnih emocija i dodatnog razmišljanja dijelim u dvije skupine: Oni koji donose mir u moj život. Oni koji unosne nemir, za prve ću uvijek pronaći vremena, a za druge nikad više - napisala je sportašica. - "U pravu si", "Ja samu toj fazi već odavno", "Tako i treba lutko moja", samo su neki od komentara vjernih pratitelja Sandre Perković.



Podsjetimo, u nedavnom razgovoru za Večernji list s Nevenom Ciganovićem otvorila je dušu i priznala da će se do kraja godine udati za svog dugogodišnjeg partnera Edisa Elkasevića, koji joj je inače i trener. – Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine – rekla je Sandra, a Cigija je zanimalo kako je bilo na djevojačkoj večeri i je li možda bio i striper.

– Ma ne, poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban – rekla je Sandra i dodala da je izabrala i vjenčanicu koju bira uz pomoć dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Otkrila je i kako će goste na svadbi zabavljati grupa Best iz Splita.



– Stvarno su najbolji zabavljači na svadbenim događanjima, tako da smo izabrali njih. Veselimo se što ćemo s njima i njihovim stihovima ući u naše bračne vode – kazala je Perković. Cigi je napomenuo kako mu je Sandra prva sportašica u emisiji te da se on baš i ne razumije u sport, ali zna pogledati mušku gimnastiku, klizanje i atletiku. Zanimalo ga je kako se Perković odlučila baš za disk. – Probala sam sve discipline, a najbolja sam bila u eksplozivnim disciplinama, tako da su mi skokovi i bacanja sjeli na prvu. Kako sam se razvijala, počela sam s bacanjem loptice i kugle, a kad sam prvi put probala disk bila je to ljubav na prvi pogled – rekla je i dodala kako na svakom treningu baci između 70 i 100 hitaca.

