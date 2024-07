Sandra Elkasević posvetila dirljivu objavu suprugu Edisu: 'Najljepših šest mjeseci'

Sandra Elkasević, naša proslavljena atletičarka i njen suprug Edis imaju razloga za slavlje. Elkasević je svom suprugu na Instagramu posvetila emotivnu objavu. Oni naime, slave šest mjeseci otkako su se vjenčali. "Danas slavimo ljubav. Najljepših šest mjeseci u mom životu provedenih s čovjekom s kojim je svaki dan kao iz snova. Volim te", stoji u statusu koji je Sandra objavila uz fotografiju na kojoj se ona i Edis ljube.

Podsjetimo, naša proslavljena atletičarka zadnjeg dana 2023. godine izgovorila je sudbonosno ''da'' svom dugogodišnjem dečku Edisu Elkaseviću. Par je na Staru godinu odradio svadbeno fotografiranje na zagrebačkim ulicama u blizini hotela Esplanade, a potom su priredili svadbeno slavlje za svoje goste u Laubi. O planovima za svoj veliki dan Sandra je pričala i gostujući u podcastu Večernjeg lista "U povjerenju by Neven Ciganović".

VEZANI ČLANCI:

– Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine – kazala je za Večernji list krajem studenog ove godine u specijalnoj emisiji te nam otkrila jesu li njezine prijateljice za djevojačku večer pozvale i stripera.

– Ma ne, poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban – rekla nam je Sandra čije je goste na vjenčanju zabavljala grupa Best iz Splita.

Sandra i Edis zaručili su se 2022. godine na Silvestrovo, a njihova ljubavna priča traje već godinama. Uz to što dijele sreću na privatnom planu, zajedno dijele i sve poslovne uspjehe i padove jer je Edis i Sandrin trener.

FOTO Pogledajte kako je izgledalo Modrićevo vjenčanje prije 13 godine, Vanju je do oltara pratio Mamić

"Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednica! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam 10 godina zajedništva, ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke. Volim te!" napisala je Sandra Perković na Instagramu kad je obilježila 10 zajedničkih godina s Edisom.