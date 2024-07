Riva Pauletić, kći poznatog hrvatskog novinara osvaja svijet solo avanturama: 'Tajna je u...'

Putovanja su moja najveća strast. Ideja za put u Oslo nije mogla spontanije nastati. Kada sam shvatila da u Hrvatskoj imamo produženi vikend, a ja bez planova, ušla sam na Skyscanner i kliknula "sve destinacije". Tada su iskočile jako povoljne karte za Norvešku. Večer prije leta kupila sam avionske karte, i već za par sati bila na aerodromu. Smještaj sam bukirala u hodu, a pakiranje sam obavila u pola sata prije polaska na aerodrom. Tada sam, kao i dosta mojih prijatelja, iz nepoznatog razloga smatrala Oslo gradom u kojem je uvijek hladno. Uz laganiju odjeću, spakirala sam dvije debele hoodice, kaput i duge hlače, što se pokazalo ogromnom greškom. U Oslu je bilo sunčanije i toplije nego u Hrvatskoj. Prognoza je čak pokazivala kišu, ali su ukupno pale dvije kapi! Pakiranje je kod mene uvijek kaotično, uvijek nešto bitno zaboravim! No sve se može kupiti i na destinaciji, pa se ne nerviram previše zbog toga - priča nam svestrana influencerica, 23-godišnja Riva Pauletić, koja je u posljednjih godinu dana spontano i potpuno sama posjetila nekoliko europskih zemalja. Tu ljubav prema putovanjima utkao joj je njezin otac, poznati splitski novinar, putopisac i kvizaš Robert Pauletić, s kojim je još kao dijete krenula na ekspediciju života, a zajedno su posjetili čak više od četrdesetak zemalja.

No ipak, kako nam i sama objašnjava, posebnu ljubav ima prema solo putovanjima, gdje bez prevelikog planiranja odlučuje sjesti u avion i istražiti neke nove i zanimljive destinacije. Takav lifestyle je sama odabrala, a na društvenoj mreži Instagram, gdje je prati čak više od 17 tisuća ljudi - uveseljava svojim zanimljivim iskustvima.

- Tako je, upravo bih iskoristila tu riječ "birati", jer me dosta ljudi žali i misle da idem sama jer nemam s kim. Istina je upravo suprotna, ponekad pristanem ići na putovanja s najbližima, ali najviše volim solo avanture. Tajna je u tome što kada putuješ sam, oslanjaš se samo na sebe i svoju energiju, i samim time privlačiš ljude sličnije sebi. Kada si u grupi, fokusiran si na svoje prijatelje, i nema u tome ništa loše, ali ja volim upoznavati nove ljude, a iskustvo mi je pokazalo da to najbolje radim kad sam sama. Solo putovanje ima još prednosti - naučiš više vjerovati sebi i svojim instinktima, pretvori te u snalažljivu osobu s dobrim komunikacijskim vještinama i često izgubiš pojam srama. Također se bolje nosiš sa stresom, kako na putovanju, tako i u svakodnevnom životu - objašnjava nam Splićanka koja se svojevremeno pojavljivala i u spotovima poznatih eminentnih hrvatskih izvođača kao što su Hiljson Mandela i Grše.

- Osim ljudi, najviše me dojmila ta predivna energija Osla. Sve je opušteno, čisto i sigurno za solo putnika. Kao da ste ušli u bajku, svaki kutak je čaroban i nosi svoju priču. Moram priznati, kad sam bukirala smještaj, čitala sam o kvartovima u Oslu na internetu i malo se prepala. Spominjali su se problemi s ovisnicima na ulicama, ali ja nisam vidjela ništa slično. Kasnije su mi rekli da je zimi situacija ipak drugačija i da sam pogodila termin za posjetiti grad - nastavlja Riva kojoj se na putovanju u ovu daleku nam zemlju dogodila i jedna neugodnost. Naime, u Oslu je izgubila dokumente te je bila u neizvjesnosti hoće li na vrijeme riješiti problem i vratiti se kući, s obzirom na to da je tada bila nedjelja.

- Jao, to je bila situacija za pamćenje. Najfascinantnije od svega je bilo to što se ni u jednom trenutku nisam naživcirala. Moji prijatelji iz Hrvatske su s druge strane ekrana grizli nokte od panike. Ostala sam pribrana, tu večer otišla normalno na spavanje, i ujutro pozvala policiju. Oni su me uputili u postaju gdje sam išla fizički prijaviti nestanak svih dokumenata. Dočekao me simpatični norveški policajac, koji me smireno i profesionalno proveo kroz proces. Problem je jedino bio što je bila nedjelja, a nedjeljom hrvatska ambasada u Oslu ne radi. Nakon sto neuspjelih poziva, javili su se, objasnila sam im situaciju i rekla da imam let sutradan na koji bih voljela stići. Rekli su da ću najvjerojatnije moći proći boarding samo s papirom s policije, što je, na moju sreću, i bio slučaj. Inače treba izvaditi putni list u ambasadi. Sljedeće jutro, na dan leta, došla sam ranije na aerodrom. Bilo je riskantno jer je aerodrom udaljen od Osla skoro dva sata vožnje vlakom, a ja nisam bila sigurna hoću li uopće ući na avion. Odmah sam obavijestila aviokompaniju s kojom sam letjela o situaciji, i bez puno muke mogla sam se mirno vratiti kući - prisjeća se naša sugovornica, kojoj je ipak ovo kratko putovanje od nekoliko dana ostalo u predivnom sjećanju.

- Izrazito sam oduševljena Norvežanima i njihovim pristupom. Bili su jako komunikativni, gostoljubivi i otvoreni za razgovor. Upoznala sam preko 15 zanimljivih ljudi u jednom vikendu. Odlično pričaju engleski, što mi je nakon više nedavnih posjeta Italiji i Španjolskoj bilo ugodno iznenađenje. Kada sam spomenula da su svi ondje dobri prema meni, moji prijatelji malo su se začudili. Kasnije smo došli do zaključka da su jako fini prema turistima, ali među sobom i nisu baš najkomunikativniji. Svidjelo mi se što nisu "fake nice", jer to lako prepoznam, već su stvarno u svakoj situaciji zabavni, otvoreni i spremni pomoći - osvrnula se i na gostoljubivost Norvežana.

Kada je riječ o smještaju gdje voli odsjesti na svojim solo putovanjima i općenito, otkriva i svoj tajni recept. - Najčešće biram smještaje u kojima imam privatnu sobu, a ostatak stana dijelim s drugim ljudima. Takav koncept je puno pristupačniji cijenom, a imaš priliku i da se sprijateljiš s "cimerima". Jednom sam u Italiji odsjela u hostelu, što je bilo zanimljivo iskustvo, ali sigurno nije za svakoga. Manjak privatnosti može utjecati na kvalitetu sna, a samim time i na samo iskustvo putovanja. U Norveškoj sam odsjela kod dvije predivne cure mojih godina, bile su jako brižne i čak smo jednu večer išle zajedno u provod. Pričale su mi o svojoj kulturi i običajima, a ja njima naravno o Lijepoj našoj. Sad je samo pitanje trenutka kad ću ih nagovoriti da posjete Hrvatsku - govori nam simpatična Riva te se u nastavku osvrnula i na neugodnosti na solo avanturama.

- Znala sam se izgubiti, često bez baterije na mobitelu, i onda bih krenula spirala negativnih misli: "Što ja radim sama ovdje? Tako mi i treba kad nisam normalna" itd. S vremenom sam naučila da te upravo nakon tih neugodnih situacija svemir nagradi s predivnim i autentičnim iskustvima i uspomenama. Također, na solo putovanju zna biti i dosadno, kada se dogodi dan da jednostavno ni s kim nisi kliknuo. Taj osjećaj usamljenosti zna pogoditi osobu, zato sa sobom nosim knjigu, bilježnicu i kemijsku da si popunim te "dosadne" momente. Što se tiče neugodnjaka s ljudima, i toga je bilo, ali u tim situacijama volim te osobe promatrati kroz prizmu psihologije, ili u krajnjem slučaju, ako me osoba na bilo koji način baš uznemirava, odmah napuštam tu interakciju - ističe te dodaje koja su joj pak najljepša iskustva s ljudima koje je na solo putovanjima upoznala.

- Upoznavanje novih ljudi najdraži mi je dio solo putovanja. S većinom kasnije ostajem u kontaktu, a s nekima sam već ponovo i putovala! Bilo je tu svega, od ludih partija do zajedničkih večera, šetnji, izleta... Talijani mi uvijek kuhaju, a sada se u Norveškoj ekipa potrudila da imam nezaboravno iskustvo noćnog života. Kako grad nije prvenstveno partijanerski, malo sam se namučila dok sam pronašla dobre barove. Ipak, u jednom baru upoznala sam ekipu djevojaka i jedna od njih je slavila rođendan. Kasnije su me povele sa sobom dalje u provod, ovim riječima: "Ti si sad dio naše familije! Vodimo te sa sobom gdje god idemo." Volim kad mi pričaju o svojoj kulturi i običajima, a i nerijetko se potrude da mi pokažu grad iz svojih očiju, očiju lokalaca - prisjetila se naša sugovornica te nam otkrila kakve su cijene te skandinavske zemlje.

- Cijene su paprene, ali očekivano. Mogu reći da sam se čak pripremila i na još gore, ali kako su i kod nas cijene skočile, nije mi bio toliki šok. Cijene alkohola u barovima su kritične, oko 13 eura za malu pivu. Više me šokirala činjenica da u Oslu nitko ne plaća gotovinom! Toliko su navikli na kartice, da te, kada im pružiš gotovinu, čudno gledaju. Naravno, za to se nisam pripremila pa sam imala par neugodnjaka na mjestima gdje uopće ne prihvaćaju novčanice - zanimljivo nam kazala te je dodala:

- Ako se odlučite posjetiti Oslo, od srca preporučujem prošetati pristaništem Aker Bryggea, predivnog dijela četvrti Sentrum, kojeg krase mnogobrojni restorani s vanjskim terasama. Valja obići i Opernu kuću koja je u blizini, a oduzima dah. Ja sam cijeli centar prošla na električnom romobilu, a njih ima na svakom koraku i možete ih iznajmiti za male novce. U pamćenju mi je ostala i hipsterska četvrt Grunerlokka, gdje sam uz samu rijeku naletjela na odličan "open air party". Kad pričamo o klubovima/barovima, najviše me dojmila Gamla, gdje puštaju uglavnom RnB i afrobeats.

Za kraj ovog ugodnog razgovora osvrnula se i na dosad najljepše solo putovanje te gdje sljedeće planira otputovati. - Iako je konkurencija ogromna, ja sam najljepše uspomene ostvarila i dio sebe ostavila na svom prvom solo putovanju u Rimu, tako da mi je Italija i dalje broj jedan. To putovanje obilježilo me za cijeli život i otvorilo mi vrata ka drugim solo putovanjima. Samo zato je na prvom mjestu, inače ne bih mogla izabrati favorita. Kao što ste dosad možda mogli i zaključiti, većina mojih putovanja se odvija spontano, bez velike organizacije. No mogu reći da mi je velika želja otputovati sama izvan granica Europe, ali za takav pothvat treba puno više planiranja kao i novca. Kad sam počela aktivno putovati, privukla sam k sebi mnoge avanturiste i putnike. U razgovoru s njima saznala sam da je danas otputovati na drugi kontinent lakše i jeftinije nego ikad! Tako da, na meni je da se bacim na posao, zaradim dovoljno i isplaniram neki solo bijeg u daleke krajeve - zaključuje.

