Sandra Bagarić pobjegla od gradske vreve: Kad podivljaš - sam se farbaš, sam radiš frizuru

Foto: Sandra Bagarić/Instagram
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
30.08.2025.
u 11:54

Operna pjevačica javila se sovjim pratiteljima na Instagramu i otkrila kako uživa i poručila da joj civilizacija ne fali

Naša proslavljena operna pjevačica i glumica, Sandra Bagarić, koju smo navikli viđati u glamuroznim toaletama na kazališnim daskama i crvenim tepisima, ponovno je dokazala da je njezina najveća ljepota u prizemnosti i zaraznoj životnoj radosti. Svojom posljednjom objavom na Instagramu oduševila je svoje pratitelje, podijelivši trenutke uživanja daleko od svjetala reflektora sa suprugom, skladateljem i pijanistom Darkom Domitrovićem. Fotografije koje je objavila otkrivaju jednu potpuno drugačiju, "divlju" Sandru – s viklerima u kosi, bez trunke šminke i s osmijehom koji govori više od tisuću riječi.

- Ono kad skroz podivljaš. Sam se farbaš, sam radiš frizuru, sam si bereš hranu... ma milina, a osmijeh od uha do uha. Ne fali mi civilizacija uopće -  napisala je Sandra uz seriju fotografija koje odišu ljetnom bezbrižnošću i srećom. Na slikama vidimo nasmijanu pjevačicu kako pozira ispred bujnog stabla smokve, držeći u rukama plastičnu posudu punu svježe ubranih plodova. Njezina kosa ležerno je podignuta i ukrašena viklerima, a pokraj nje, s jednako širokim i iskrenim osmijehom, stoji njezin suprug Darko.  Njezini pratitelji su to prepoznali i s oduševljenjem dočekali. Komentari ispod objave bili su puni komplimenata i riječi podrške. "Sve što trebaš, već je na slici", napisao je jedan pratitelj. "Lijepi ste, lijep trenutak vas dvoje, jer sreća i je u malim lijepim trenucima", dodao je drugi, dok su se mnogi složili s porukom: "U jednostavnosti je ljepota". 

Naša umjetnica uživa u zasluženom predahu prije početka jesenskih obaveza. Ova godina za Sandru je bila ispunjena brojnim profesionalnim angažmanima koji su je vodili od domaćih do međunarodnih pozornica. Sa suprugom Darkom otputovala je prije par mjeseci u Armeniju gdje je održala zapažen koncert. Nedugo zatim, krajem lipnja, otvorila je ljetnu sezonu u Poreču koncertom "Pozdrav ljetu".  Ovaj bijeg od "civilizacije" za Sandru je ujedno i prikupljanje energije za nove izazove koji je čekaju s početkom jeseni i u kazalištu Komedija, njezinoj matičnoj kući. 

FOTO Prije devet godina naš poznati pjevač se treći put vjenčao, a brak je bio kratkog vijeka
1/19

showbiz bez šminke Instagram Sandra Bagarić

