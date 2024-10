Ruski dvojnik Leonarda DiCaprija završio je na bojištu, zbog viška kilograma propala mu je karijera

Rus Roman Burstev (41) koji je ostvario niz uloga i angažmana u reklamama zahvaljujući činjenici što izgleda kao dvojni Leonarda DiCaprija, poslan je u rat protiv Ukrajine, prenosi Daily Mail. Roman je uspio izgraditi karijeru kao dvojnik slavnog glumca ali onda mu je tijekom pandemije karijera zastala i tada je nabacio višak kilograma. Više nije imao posla i povremeno je radio na tržnici i u željezariji i završio je na burzi rada te je uskoro, kao i svi nezaposleni muškarci u Rusiji, dobio poziv da se pridruži vojsci.

Prije odlaska u vojsku živio je s roditeljima u unajmljenom državnom stanu u Podolsku, blizu Moskve. Prema pisanju nekih stranih medija ruski predsjednik Putin spreman je platiti oko 19 tisuća eura svima koji steknu potrebne kvalifikacije za borbu. Poslije toga svaki vojnik će dobiti i mjesečnu plaću od 1900 eura dok god ostanu živi na bojištu. U slučaju da vojnik pogine na ratištu njegova obitelj se može prijaviti za odštetu u iznosu od otprilike 117 tisuća eura.

Prije poziva u vojsku Roman je 2021. godine rekao kako će poraditi na tome da izgubi kilograme te je spreman vratiti se poslu dvojnik Leonarda DiCaprija, ali fotografije koje su snimljene nedavno pokazuju kako mu to ipak nije pošlo za rukom.

- Moji poslovni problemi počeli su tijekom pandemije koronavirusa i nisam više dobivao toliko poslovnih ponuda i pao sam u zaborav. Probao sam mnoge metode za mršavljenje prije nego što sam pronašao onu koja mi najviše odgovara i sada sam u procesu mršavljenja - izjavio je prije tri godine Roman. Burtsev je stekao slavu glumeći u reklamama, uključujući onu za votku Five Lakes, a prije karijere dvojnika radio je u IT sektoru.

GALERIJA Pogledajte kako se Martina Tomčić mijenjala kroz godine