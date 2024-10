Zagrebačka glumica priznala da bi mogla odustati od glume pa upisala studij gastronomije: 'Nikad ne reci nikad'

Zagrebačka glumica 31-godišnja Katarina Madirazza sve je nedavno oduševila novim poslovnim pothvatom i odvažnosti da krene u "nešto svoje"! I tako, ideja da realizira Petit teatar i bude "sama svoj gazda" počekom ove godine je i realizirana. No ono što nas je najviše od svega oduševilo jest kreativnost da osmisli predstavu o glazbeniku Marko Purišiću, umjetničkog imena Baby Lasagna koji je postigao dosad najbolji hrvatski rezultat na glazbenom natjecanju Eurovizija i tako si priskrbio gomilu obožavatelja! A jedna od njih je i naša sugovornica kojoj je sinula ideja da napravi predstavu za djecu upravo o Marku koji je stekao veliku popularnost, kako regionalne, tako i europske publike. O ovoj nesvakidašnjoj priči koja ima i humanitarnu notu te izazovima s kojima se svakodnevno susreće pričala nam je popularna televizijska, filmska i kazališna glumica.

Uskoro će publici biti premijerno predstavljena nova predstava imena "Baby Lasagna - mačke i spačke", točnije 20. listopada u gradskom kazalištu Trešnja. Kako ste došli na ideju te predstave?

Veliki sam fan Eurosonga i sjećam se bilo je to prije prve polufinalne večeri, kako mi je samo palo na pamet pa bi mi od ovoga mogli napraviti predstavu za djecu! Otkad se pojavio na Dori, počela sam pratiti lik i djelo Baby Lasagne, već od prvog intervjua koji je dao djelovao mi je kao jedan istinski dobar čovjek, skroman, kreativan, uporan i marljiv - i tu sam iskreno pomalo i naslutila kako bi ova priča mogla biti puno veća od same Dore i Eurosonga. I zaista je tako bilo, njegova priča je apsolutno filmska i moderna bajka, no ono što je važno i što mi i u predstavi želimo prenijeti djeci, cijeli uspjeh nije se dogodio slučajno niti preko noći. Iza svega toga stoji puno rada i truda, a upravo zbog svega gore navedenog htjela sam napraviti predstavu za djecu, te ispričati priču o osobi koji po meni zaista može biti dostojan ‘role- model’ djeci. U svijetu gdje imamo svakakvih instant zvijezdi, htjela sam djeci pružiti jednu prekrasnu toplu priču o ljubavi, prijateljstvu, vjeri i obitelji. Ovaj, kao i svaki Petit projekt dosad i nadalje radimo s mišlju da to bude projekt koji bi ja htjela otići pogledati, sudjelovati u njemu, ili još važnije na koji bi odvela svoje dijete.

Kako je Baby Lasagna reagirao kada ste mu se javili i rekli da radite predstavu baš o njemu i njegovim mačkama?

Iznad svega i Marko i Elizabeta su prekrasni ljudi i vrhunski profesionalci. Oni, ali I cijeli njihov tim. Iako su imali posla preko glave, odgovorili bi na svaki naš upit, te smo se sve vrlo lako i brzo dogovorili. Te ovim putem moram i zahvaliti Marku Purišiću i Elizabeti Ružić što su nam uopće dozvolili da radimo ovaj projekt i velikodušno pomagali na svakom koraku! Ono što mi je je bila još veća potvrda da sam definitivno trebala ići u realizaciju ovog projekta i da Baby Lasagna uistinu zaslužuje svoju predstavu i više, je to što upravo kroz komunikaciju i suradnju su me i on i Elizabeta oduševili svojom jednostavnošću, dobrotom i toplinom! I upravo zbog njih i njima u čast, na svakih nekoliko odigranih predstava, odigrat ćemo humanitarne izvedbe. Petit teatar poziva sve koji si možda ne mogu priuštiti kartu, a žele doći pogledati predstavu da nam se jave!

Tko ima veću tremu? Lasagna ili vi?

Ne mogu govoriti u njegovo ime, ali znam da ja već mjesecima ne spavam od uzbuđenja! I dok premijera ne prođe, vjerojatno ni neću...

Koliko ljudi sudjeluje u realizaciji predstave i kome ste sve zahvalni?

Neizmjerno puno, toliko da ako ih sada krenem nabrajati ovaj članak će biti na šest stranica! Ovaj projekt se kuha od završetka Dore i otada je u njemu sudjelovalo preko pedeset ljudi, što kreativnom, idejama, savjetima, pomoći... Tako da sam upravo svima njima zahvalna jer bez svih njih projekta ne bi niti bilo. Marka i Elizabetu ne moram ni spominjati, oni su naravno prvi na listi, ali važno mi je da se zahvalim svim “ljudima iz sjene” koji znaju koji su! Naravno velika hvala i svim našim prekrasnim sponzorima s kojima smo osmislili razne aktivacijske kutke u kojima će djeca moći uživati prije i poslije predstava. I to je svojevrstan novitet u kazalištima.

Predstavu zapravo nose tri mačke, Stipe, Branka i Gertruda. A upravo je Stipe bio omiljeni mačak Baby Lasagne, a koji je nedavno i uginuo. Ima li emotivnih trenutaka u predstavi?

Emotivnih trenutaka ima naravno jer predstava govori upravo o ljubavi, prijateljstvu, vjeri, podršci, ne odustajanju od snova, upornosti i marljivosti. Tako da dirljivih momenata svakako ima i upravo je okosnica predstava ta uzajamna ljubav ljubavi mačaka prema Marku i obratno.

A kolika je vaša ljubav prema mačkama?

Tolika da imaju glavnu ulogu u prvoj predstavi Petit teatra!

Nedavno ste, točnije početkom godine pokrenuli i umjetničku organizaciju Petit teatar. Kako ste došli na takvu ideju? Dosta vam je da netko šefuje?

Ima nešto i u tome! No, zapravo nisam nikad imala problem s tim da mi netko šefuje i vodi me, dok god ta osoba ima cilj , viziju i vjerujem joj. Petit teatar je došao kao neko sazrijevanje. Osjetila sam potrebu nakon dugog niza godina igranja u raznim projektima, od kazališta do serija, da imam sposobnosti i da želim ponuditi našoj kulturnoj sceni ono što mislim da joj nedostaje. Ideja se kuhala neko vrijeme, a onda je samo odluka pala da otvaram Petit teatar i idem hrabro kroz sve što me čeka, a znala sam da neće biti med i mlijeko. Petit teatar iznad svega nudi visoko kvalitetan i inovativan sadržaj spajajući razne društvene grane. Osim same kulturne ponude kroz predstave, Petit teatar također lijepo kroji puteve i u edukativnom smjeru sa svojim radionicama koje su nastale kao potreba jer takvog sadržaja na našem području nema. Audicija kao networking (AKN) radionica je za profesionalne glumce s jedinstvenim konceptom koja nudi priliku glumcima da kroz proces audicija ostvare konkretan networking s producentima, redateljima i casting direktorima, a njima pak donosi svježe ili još neotkrivene talente. Tvornica talenta je prvi profesionalni edukativni filmski kamp za djecu koji nudi kompletan proces snimanja filma - od audicije, preko radionica kaskaderstva, šminke, kostima do snimanja filma i neizbježnog red carpeta te premijere. Radionica koja priprema i pruža druženje i spajanje djece koja žele zakoračiti u profesionalni svijet glume. Za Petit volim reći kako iako smo ‘petit’, radimo velike stvari i velike projekte.

Koliko vam je teško balansirati između privatnog i poslovnog života? Koji su najveći izazovi?

Najveći izazovi su upravo pomiriti to dvoje - biti uspješan u poslu, a opet biti prisutan u obitelji. Moram priznati trenutno je jako izazovan period jer ipak nismo više sami, tu je i Mara koja mi je ipak na prvom mjestu, tako da sam jednostavno morala žrtvovati san, tako da svi suradnici i kolege dobivaju mailove u tri u noći.

Prošle ste godine u srpnju na svijet donijeli svoju voljenu kćerkicu Maru. Kakva je ona? Mislite li da je od vas naslijedila onu umjetničku i kreativnu stranu?

Prekrasna je. Stvarno jedna toliko topla, nježna i divna duša sa svojim istančanim karakterom. Veseli me gledati je kako raste u pravu malu osobu . Ne znam još koju je crtu naslijedila, ali koju god da je, u tome ćemo ju podržati. Dok god je strastvena oko onoga što želi imat će našu punu podršku.

Foto: PROMO

Koliko vam je teško odvojiti se od kćerkice dok ste u poslovnim obavezama?

Izuzetno! Misli su (ali to mislim da je apsolutno svakoj mami) uvijek jednim dijelom na njoj. Što radi, je li jela, je li sretna... I to je normalno. Puno ona stvari i obaveza i obavlja sa mnom, tako da ju volim zvati svojom malom pomagačicom.

Pune su vam ruke posla, a osim što igrate u predstavama te imate nove poslovne projekte, nedavno ste se posvetili i studiju gastronomije. Kako ste došli na takvu odluku?

Nije baš nedavno, evo upravo upisujem treću godinu. S fakultetom na kojem studiram sam imala već prije neku suradnju i tu sam se počela raspitivati o studiju, imala sam veliku želju upisati još jedan fakultet, neki koji nije umjetnički, nešto što bi mi rekli konkretno. A budući da dolazim iz ugostiteljske obitelji gastronomija mi nije strana, no ono što me privuklo je zapravo menadžment. Tu sam se nekako vidjela i htjela više tu crtu u sebi razviti. Mislim da školovanje nikada neće odmoći, već samo može pomoći. I upravo tako je I bilo! Meni je jako puno stvari ovaj studij otvorio i u glumi, ali i izvan nje i ne bih to mijenjala nizašto.

Znači li to da bi jednog dana mogli promijeniti karijeru?

Nikad ne reci nikad! No zasad me se nećete još riješiti u glumi. Ipak je gluma moja prva i jedina ljubav! I zato sam i otvorila Petit teatar kako bi se toj ljubavi još dublje, istinitije i iskrenije posvetila.

Nažalost samo brza jela i nešto što mogu brzo skuhati, tako da klasika - čušpajzi, bolonjez, lazanje. Ali obožavam deserte, e tu sam kao doma. Nijedno od nas nije nešto izbirljivo, oboje volimo jako jesti, a i Mara s nama.

Stignete li suprug i vi pronaći vrijeme za sebe?

Stignemo, kako da ne! Nekada bude hektičniji perioda, ali sve to nadoknadimo, ako ništa na putovanjima, koja oboje volimo.

A da trebate izabrati samo jedno, što bi to bilo - televizija, film ili kazalište?

Teško pitanje, no nekako srce me uvijek vuče kameri, tako da film i televizija su moji miljenici.

Kakvi ste kada ste na čelu tima i imate uzde u svojim rukama? Što vas najlakše izbaci iz takta?

Rekla bi da još učim biti vođa i na čelu tima, no trudim se biti maksimalno pravedna, profesionalna i korektna, te da strast koju osjećam prema projektu prenesem svim suradnicima. Tako da sve te stvari očekujem i nazad od njih, tako da ono što me najviše može izbaciti iz takta su neprofesionalnost i ne držanje dogovora.

Čemu ste najzahvalniji?

Na svojoj obitelji, bližnjima i prijateljima koji su tu uz mene u svim dobrim i lošim trenucima. Također zahvalna sam što imam priliku baviti se poslom koji ne doživljavam kao posao, već kao ljubav i strast.

