RTL-ov reporter otkrio što mu je promijenilo život: 'Imao sam 99 kilograma masti, bio sam nepokretan i bez kondicije'

Ilija Radić, RTL-ov reportera kojeg gledatelji imaju priliku gledati svakog tjedna u informativnom programu podijelio je iskustvo koje mu je promijenio život. Naime, Ilija je otkrio da je prije nekoliko godina otkrio jedan sport kojim je uspio doći do željenih rezultata.

-Do 21.7.2014. ovo sam bio ja. 99 kilograma masti, nepokretan, polomljen, umoran i bez kondicije. 21.7.2014. san prvi put ušao u staro, mračno atomsko sklonište na Mertojaku u koje me je pozva Vinko Miše da probam taj neki čudan sport di se čupaju ruke, noge i simulira ubojstvo - napisao je Ilija, prenosi RTL, pa dodao:

-Osam godina kasnije, sa 37 na leđima, ovog sa slike bi moga nosit u zubima. Jiu-jitsu je divna stvar. Ljudi trenirajte, ako ne jiu, bilo što drugo. Nikad nije kasno. Pitajte ovoga na slici- prisjetio se Radić. Podsjetimo, Ilija je o svojoj ljubavi prema ovom sportu govorio u intervjuu za Večernji list.

Foto: Facebook -Uh, kad krenem pričati o tom sportu, teško se zaustavljam. Ovaj virus me odvojio i od njega, što mi također teško pada. Oduvijek sam volio borilačka sportove, ali karakterno nisam tip koji bi uživao mlatiti nekoga u glavu. I kad sam prvi put gledao slavnog Brazilac Minotaura kako nekim čudnim pokretima, bez udaraca fizički puno veće ljude prisiljava na predaju, rekao sam „e to je to“. To je najkompleksniji sport u kojem sam se ikad okušao.

-Predivna vještina koja trenira i um i tijelo i pomaže u nošenju sa svim izazovima života. Sa svojih 35 godina dogurao sam do ljubičastog pojasa, što je negdje na pola puta do konačnog cilja. Sparinzi sa sve mlađim, bržim i okretnijim dečkima iz SUBOS Roger Gracie Akademije su često bolni, ali ne dam se. A o tome koliko me rješava stresa, najbolje govori blaženi smiješak nakon svakog treninga, ma kako dan prije toga bio težak- kazao je tada reporter.

