Ronaldo nije štedio u Dubrovniku: večere od 2000 eura, najam vozila 1000 eura

Cristiano Ronaldo i njegova djevojka Georgina Rodriguez i dalje su top-tema hrvatskih, ali i svjetskih medija zbog svog boravka u Dubrovniku. Na društvenim mrežama protekla tri dana glavni je hit status kako je “Dubrovnik toliko skup da čak i Ronaldo onamo odlazi u predsezoni”.

No, kad pogledamo koliko jedan od najboljih nogometaša današnjice zarađuje, lako je zaključiti da mu ne bi bio problem u Grad doći i usred sezone. S obzirom na to koliko je Ronaldu stalo do privatnosti, teško da bismo ga kod nas mogli vidjeti usred ljeta kada je Dubrovnik pun turista.

Doživotni ugovor s Nikeom

Ronaldo je lani potpisao ugovor s torinskim Juventusom koji mu jamči čak 30 milijuna eura godišnje. No to je samo dio prihoda koji Portugalac dobiva tijekom godine. Kako piše Forbes, Ronaldo ukupno godišnje zarađuje 57 milijuna eura, a to je dva milijuna manje nego što bi imao da je ostao u Španjolskoj. U prijevodu – Ronaldo dnevno zaradi više od 156 tisuća eura.

Nogometaš ima doživotni ugovor s Nikeom vrijedan milijardu dolara, a takve su ugovore prije njega potpisali samo Michael Jordan i LeBron James.

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

Potpisao je ugovore i s drugim poznatim kompanijama kao što su Herbalife, KFC, American Tourister i Tag Heuer. Ronaldo ima i svoju odjevnu liniju CR7, koja uključuje i dječju liniju, čiji je promotor njegov sin. Posjeduje i CR7 hotele, a namjerava i otvoriti restoran u Brazilu. Vlasnik je i smartfon aplikacija Cristiano Ronaldo: Kick’n’Run i CR7Selfie, a ima i muzej koji se zove Museu CR7. Impresivan je i njegov vozni park: Maserati, Lamborghini i Bugatti samo su dio onog što ima u garaži.

Posjeduje i nekoliko kuća, uključujući vilu u Madridu vrijednu više od 4 milijuna eura. U Dubrovnik je sletio avionom “Gulfstream G200, koji stoji oko 32 milijuna eura i u kojemu ima mjesta za 18 ljudi, a može prenositi 2950 kilograma, što omogućuje bezbrižno planiranje odmora bez brige o količini prtljage.

Cijena najma tog aviona je 6000 eura po satu, što uključuje posadu i gorivo. Ronaldo je i jedan od najpraćenijih sportaša na društvenim mrežama: prati ga 162 milijuna ljudi na Instagramu, 122 milijuna na Facebooku i gotovo 78 milijuna na Twitteru. Nije onda čudno što samo od jedne objave na Instagramu zaradi čak 641 tisuću eura.

Najam vozila – 1000 eura

Portugalac je s djevojkom odsjeo u luksuznoj vili Šeherezada, u kojoj je noćenje stoji 7000 eura. Tako je samo za smještaj protekla tri dana iskeširao 21.000 eura. Najam luksuznog Mercedesova kombija je 1000 eura dnevno, bez vozača.

Slavni par jeo je u najpoznatijim dubrovačkim restoranima: konobi Dubrovnik na Lopudu, restoranu 360 na ulazu u Grad te japanskom Takenoku. S obzirom na to da nije točno poznato što su jeli i pili, možemo samo nagađati.

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

Primjerice, večera u tri slijeda u restoranu '360' košta 640 kuna po osobi. Ako su uz to pili i neko kvalitetno vino, dolazimo do svote od barem 300 eura po večeri za dvoje. Portugalac je na večere u Dubrovniku poveo i prijatelje, pa je očekivati da se svota računa penjala i do 2000 eura po večeri. Pretpostavljamo kako su Ronaldo i Georgina tijekom boravka u Dubrovniku kupovali i suvenire i druge sitnice, te odlazili na izlete u privatnom aranžmanu, pa pretpostavljamo kako je dnevno trošio više od 20 tisuća eura.

No, to je samo petnaesti dio onog što zarađuje po danu. Za njega prava sitnica!

