Tvar koja uzrokuje rak pronađena u dječjem setu za šminkanje

Jojo Siwa, jedna od najpoznatijih ikona generacije Z, našla se u centru skandala zbog tragova azbesta otkrivenih u šminki koja nosi njezino ime.

Situacija je alarmantna jer ovu 16-godišnjakinju prate i obožavaju, čini se, svi, pa čak i obitelj Kardashian-Jenner, koja je nekoliko puta s njom surađivala.

Milijuni pratitelja

Otkriće je na Twitteru podijelila američka agencija za hranu i lijekove te upozorila roditelje da ne kupuju šminku koja se prodaje u dućanima Claire’s. Jojo svoju slavu može zahvaliti reality showu “Dance Moms” u kojem je sudjelovala kad je imala samo 11 godina. Ni ona ni njezina majka nisu bile omiljene među drugim kandidatkinjama.

Danas ima gotovo 10 milijuna pratitelja na YouTubeu i 8,4 milijuna na Instagramu, ali i emisiju na dječjem kanalu Nickelodeon. Mnogi njezinu popularnost, ali i količinu proizvoda s njezinim imenom uspoređuju s onim što je Miley Cyrus bila u vrijeme kada je na Disneyevu kanalu glumila u seriji Hannah Montana. Siwini proizvodi mogu se pronaći na policama dućana diljem svijeta, a karte za njezinu turneju rasprodane su mjesecima unaprijed. Šarena, glasna i energična, Siwa pleše, stvara glazbu i snima vlogove za svoj YouTube kanal. Zaštitni znak su joj predimenzionirane mašne koje nosi svakodnevno i u kolekciji ih ima više od 1000. Neki pratitelji primijetili su da joj je zbog svakodnevnog nošenja visokog repa počela ispadati kosa. Jojo je reagirala na te navode u intervjuu za Today:

– Ne čitam previše komentare na društvenim mrežama. Točnije, čitam komentare, ali blokirala sam one negativne, koje sadrže riječi kao što su ‘mržnja’ i ‘ružna’, tako da ih ne vidim ni ja ni moji obožavatelji. Ono što me najviše pogađa jesu videi koje drugi snimaju o meni. Vidim naslove “Sve što nije u redu s Jojo”, “Zašto ne volim Jojo Siwu’, to su neke od prvih stvari koje svi vide kada upišu moje ime u tražilicu – rekla je pjevačica.

Snimanje bez pristanka

Osvrnula se i na probleme koje donosi slava. – Super je što na društvenim mrežama mogu doprijeti do mnogo ljudi, ali ono što nisam očekivala jest da će mi neki od njih jednostavno doći pred vrata. Ili me bez mog pristanka snimati na javnom mjestu. Nisam to očekivala – priznala je 16-godišnjakinja koja je nedavno punila novinske stupce jer je pjevač Justin Bieber na Instagramu napisao da treba zapaliti automobil koji je dobila za rođendan. Kasnije se ispričao te rekao kako nema ništa protiv nje, samo mu se nije svidio auto. Siwa je nedavno snimila i video s kćeri Kim Kardashian i Kanyea Westa North, koji je gledalo više od 16 milijuna ljudi. •