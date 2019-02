Slavni youtuber na sudu rekao da se osjeća krivim za produciranje dječje pornografije

Youtuber Austin Jones, čiji su najpopularniji videi pregledani i preko 5 milijuna puta, na sudu je rekao da se osjeća krivim za produciranje dječje pornografije.

Ovaj 26- godišnjak uhićen je 2017. zbog posjedovanje dječje pornografije, jer je svoje maloljetne obožavateljice tražio da mu "dokažu da ga vole i da su njegovi najveći fanovi" i šalju svoje gole slike i videozapise. Kako bi im se približio koristio Facebook i iMessage.

Jedna od žrtava imala je 14 godina kada su se počeli dopisivati, bila je oduševljena što joj idol posvećuje pažnju, no sve je krenulo po zlu kada joj je on počeo slati scenarije za videe koje bi mu trebala slati kako bi on "mogao biti siguran da je ona njegov najveći fan".

U scenariju stoji, prema sudskim dokumentima, između ostalog da se djevojčica na početku videa treba jako približiti kameri, reći svoje ime i koliko ima godina, te onda zatreskati stražnjicom.

Sudski dokumenti navode i da su provjerom njegovih društvenih medija došli do podatka da su mu tinejdžerice najaktivniji fanovi, ali i da mu je Facebook 2017. ugasio stranicu zbog njegovog odnosa s maloljetnicima na toj društvenoj mreži.

Svi njegovi videi još uvijek se mogu pregledati na YouTubeu, gdje ima više od 500 000 pretplatnika, no on tamo nije objavio ništa novo više od godinu dana. Jones je popularnost stekao svojim obradama singlova bendova omiljenima među tinejdžerima, kao što su Panic! At The Disco i Twenty One Pilots.

O njegovim zlodjelima počelo se ne internetu šuškati već 2015. godine, kada su ga neke zlostavljane tinejdžerice pokušale zaustaviti, objavljujući svoje razgovore s njime na društvenim mrežama.