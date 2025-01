Rođendan velikana: Toše je imao jednu iskrenu ljubav, a na putu do sreće stajala im je njemu bliska žena

TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Gabrijel zapeo na pitanju iz hrvatske povijesti, znate li vi odgovor?

Gabrijel je krenuo eliminacijom i naveo da Stogodišnji rat nije imao veze s Hrvatskom, da je Tridesetogodišnji rat bio vjerski i to se primarno vodilo u Njemačkoj, a sad Sedmogodišnji ili Devetogodišnji, to mu je bila dvojba. Ponudio je odgovor B - Devetogodišnji rat što je netočan odgovor. Točan odgovor je C - u Tridesetogodišnjem ratu