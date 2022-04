Robert Ferlin iskreno o odnosu s Barbarom Kolar, ali i jedinoj ženi u svom životu: 'Trenutačno je samo ona'

Radijski i televizijski voditelj Robert Ferlin (55) s mentorom Marijom Lipovšekom Battifiacom ušao je u polufinale showa "Zvijezde pjevaju", a iz emisije u emisiju posebno se provlači činjenica da je pet godina bio u vezi s voditeljicom emisije Barbarom Kolar. Ferlin je za Story progovorio o Barbari, ali i o privatnom životu.

- Barbaru ne mogu više nahvaliti. Bio sam s njom godinama, nije li to dovoljna hvala? Zezam se, naravno. Osim što fantastično izgleda, još više kod nje cijenim to što je najbolja voditeljica u Hrvata. Ima savršenu dikciju, zvonki glas. Andrej Baša jednom je prilikom rekao da je nevjerojatno koliko joj se svako slovo razumije. A toga nema. I ja sam radijski voditelj i znam da nisam tako čist - otkrio je Robert i komentirao njihovu zafrkanciju na pozornici.

- Dugo se nismo sreli do prve emisije, pozdravili smo se i sve je bilo okej. Da bi drugi dan na nekom portalu počela priča što je ona njemu rekla, kako je to izgledalo itd. Mariju se to svidjelo, pa je u jednoj emisiji provalio: “Probala si Ferlina, sad probaj albina.” Mislim da mu je odgovorila: “Nemoj ti nama kvariti naš PR.” Mi smo to doživjeli kao šalu. I bolje je da su ljudi u zdravim odnosima nego neke svađe, zamjeranja, tučnjave. Sad su popularni Jennifer Lopez i Ben Affleck, eto ih zajedno opet nakon 20 godina, možda ljudi to žele vidjeti? Ali nema ništa između nas - rekao je voditelj koji s bivšom suprugom Editom ima dvoje djece, a iz druge izvanbračne veze sa Suzi Petričić kćer Piju.

- Kad sam se razveo, još je bilo poznanika u istoj situaciji. Iz razgovora shvatiš da smo svi robovi tog papira na koji su nas naučili naši roditelji, konzervativniji od nas. Često se događa da zbog razvoda djeca pate jer je to neki križ, sramota. Neko vrijeme borio sam se s time i zaključio da ako se volimo - čemu papir. Doduše, divim se nekim ljudima, Marijevi roditelji imaju fenomenalan brak, 50 godina su zajedno i dan-danas se vole. Fenomenalno mi je vidjeti starije ljude da se drže za ruke. Možda previše idealiziram sve to - priznao je Ferlin i otkrio kako u njegovom životu postoji samo jedna žena:

.- Trenutačno samo 13-godišnja kći Pija. Odlična je učenica, veoma sam ponosan na nju. Stalno je tjeraju u školi da recitira, vodi priredbe, bila je u Dječjem gradskom vijeću. Završila je i osnovnu glazbenu školu i sigurno bi bila bolji materijal za zvijezdu od mene - rekao je voditelj.

VIDEO: Stvari i dokumenti Marijane Seifert iz Big Brothera pronađeni su kod zagrebačkog Mosta mladosti