Legendarna TV voditeljica emotivnim se potezom zauvijek oprostila od televizije

U četvrtak je snimljena posljednje emisija poznatog 'The Ellen Showa' kojom se i američka voditeljica Ellen DeGeneres (64) oprostila se od svojih vjernih gledatelja. Kada je režija pustila odjavu, voditeljica je iskoristila posljednje trenutke na setu za selfie i odjavu, a jedva je suzdržavala suze.

Ellen se povodom finalne epizode oglasila na Twitteru. „Našem putovanju došao je kraj. Snimili smo posljednju epizodu "The Ellen Showa", a vidjet ćete je 26. svibnja. Kad smo 2003. započeli sa snimanjem, iPhone nije postojao. Nisu postojali ni društveni mediji. Zajedno smo pratili kako se svijet mijenja, ponekad na bolje, ponekad baš i ne. Cijelo to vrijeme bila sam dio vaših života: mislim da mi je to bila najveća radost i privilegija. Hvala vam na povjerenju. Hvala vam na svemu“, napisala je.

Today we taped the final episode of The Ellen Show which airs on May 26th. pic.twitter.com/akuukE3fw8