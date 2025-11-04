Njihovi brakovi baš i ne traju: Ovi horoskopski znakovi najčešće se razvode
Mogu li zvijezde utjecati na bračnu sreću? Astrolozi smatraju da neki horoskopski znakovi imaju veće izazove u dugotrajnim vezama. Njihova ljubav prema slobodi, impulzivnost ili emocionalna osjetljivost mogu ih učiniti sklonijima razvodu, prenosi Bild. Pogledajte koji znakovi se najčešće suočavaju s bračnim izazovima.
Blizanci: : Blizanci su prirodno znatiželjni i stalno traže nove izazove. Njihova sklonost brzom prekidu veza proizlazi iz potrebe za raznolikošću i promjenom. Brakovi im često djeluju ograničavajuće ili dosadno.
Ovan: Ovnovi cijene svoju slobodu i neovisnost. Njihova impulzivnost i nestrpljivost otežavaju kompromise u vezi. Sukobi mogu biti žestoki, a kad se osjećaju ograničeno, često reagiraju povlačenjem ili prekidom veze.
Ribe: Ribe su romantične i emotivne, ali upravo ta osjetljivost ih može dovesti do problema. Vjeruju u pravu ljubav, no često izbjegavaju otvoreno rješavanje sukoba. Umjesto toga, potiskuju ljutnju dok napetosti ne eskaliraju i veza pati.
Strijelac: Strijelci vole slobodu i avanturu, što ih ponekad čini izazovnim partnerima. Često idealiziraju partnere i brzo prekidaju veze ako stvarnost ne ispuni njihova očekivanja. Strah od predanosti i stalna potreba za novitetima čine razvode češćima među Strijelcima.
Za Strijelca brak može djelovati poput okova. Žele putovati, otkrivati svijet i zadržati potpunu neovisnost. Stabilan, rutinski život često proturječi njihovoj čežnji za slobodom, pa dugotrajne veze mogu brzo propasti.