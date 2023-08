Kći Olivije Newton-John šokirala pratitelje: ‘Nisam dobro, ne mogu ustati iz kreveta. Gubim pamćenje‘

POVRATAK ROKERA

Rolling Stonesi su izgleda misterioznim oglasom najavili prvi studijski album nakon 18 godina

U tekstu oglasa nalazi se nekoliko referenci na njihove hitove, uključujući "(I Can't Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" i "Shattered". Font korišten za Hackney Diamonds također je isti kao onaj korišten na njihovom albumu 'Some Girls' iz 1978. Na dnu piše da je trgovina osnovana 1962. godine, iste godine kada su osnovani legendarni rokeri. U oglasu je i poveznica na web stranicu na kojoj su uvjeti privatnosti pod glazbenom etiketom grupe Universal.